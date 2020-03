Polska badaczka odkryła mechanizm obrony organizmu przed koronawirusem

Pracująca w Australii prof. Katherine Kędzierski odkryła, które komórki układu odpornościowego człowieka są odpowiedzialne za walkę z koronawirusem Covid-19.

Wywiad z prof. Kędzierski opublikował w środę portal tygodnika „Polityka”. Dwa dni wcześniej badaczka opublikowała swój artykuł w piśmie naukowym „Nature Medicine” w których opisała w jaki sposób organizm człowieka broni się przed nowym, groźnym wirusem. Według „Polityki” odkrycie prof. Kędzierski tworzy podstawy dla opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Udało nam się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce z nowym koronawirusem. Są one uaktywniane podczas Covid-19 i okazuje się, że te same komórki również uaktywniają się w taki sam sposób podczas grypy” – wytłumaczyła wyniki swoich badań prof. Kędzierski. Jak twierdzi, różnica polega na uodpornieniu się ludzi na różne odmiany grypy, tymczasem w przypadku nowego koronawirusa nie mamy żadnej odporności nabytej, a jednak nasz organizm reaguje na niego podobnie.

Jak powiedziała prof. Kędzierski, badała funkcjonowanie układu odpornościowego leczonej w australijskim szpitalu 47-letniej kobiety z Wuhan, które było źródłem pandemii. Kobieta nie miała chorób towarzyszących i w ciągu 14 dni wyzdrowiała przechodząc chorobę stosunkowo łagodnie. Kilkunastoosobowy zespół monitorujący pacjentkę przez całą dobę zaobserwował na trzy dni przed wyzdrowieniem „komórki wydzielające przeciwciała (ASC), pomocnicze komórki T (TFH), aktywowane limfocyty T CD4+ i T CD8+ oraz przeciwciała IgM i IgG”, czyli te same, które zwalczają infekcję grypy.

Jako dalszy cel badań prof. Kędzierski określiła wykrycie dlaczego u niektórych zarażonych koronawirusem „klasyczna” reakcja odpornościowa jest słabsza i dochodzi do zgonu. W ten sposób mogą zostać określone potrzeby organizmu w czasie walki z wirusem.

Prof. Kędzierski jest absolwentką Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1992 r. wyjechała z Polski wraz z rodzicami i bratem. W Australii ukończyła immunologię na Monash University w Melbourne. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora. Współpracowała z laureatem Nagrody Nobla, prof. Peterem Doherty na University of Melbourne. Od 2017 jest profesorem immunologii w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii University of Melbourne oraz w Doherty Institute of Infection and Immunity.

Czytaj także: Duda: Zwrócę się osobiście do prezydenta Chin ws. udostępnienia nam więcej środków ochronnych

polityka.pl/kresy.pl