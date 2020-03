Duda: zwrócę się osobiście do prezydenta Chin ws. udostępnienia nam więcej środków ochronnych

Zobowiązałem się, że skontaktuję się już w najbliższym czasie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, którego poproszę o to, aby Chiny, udostępniły nam więcej środków ochrony personalnej; my ten sprzęt zakupimy – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W środę tuż przed południem, po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej, odbyła się wspólna konferencja prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, dotycząca propozycji władz w sprawie zawirowań gospodarczych, spowodowanych epidemią koronawirusa.

Prezydent m.in. podziękował wszystkim tym, którzy w obliczu epidemii ciężko pracują na rzecz innych – zarówno w służbie zdrowia, jak i w handlu czy transporcie. Dziękował też tym, którzy produkują lub oddają środki ochrony osobistej.

– Wiem, że osoby prowadzące drobne biznesy, jak biznes kosmetyczny, dzisiaj oddają bardzo często maseczki, które miały zgromadzone dla własnej ochrony, do szpitali i służbie zdrowia – powiedział Andrzej Duda. Dziękował też za odpowiedzialne zachowanie, mające na celu uchronienie innych przed zakażeniem.

– Potrafimy zdać egzamin z odpowiedzialności, z dzielności i ze służby – powiedział Duda. Podkreślił też, że konieczne jest zachowywanie należytej ostrożności, bo nie można dopuścić do zakażenia personelu medycznego. – Apeluję o wielką odpowiedzialność: chrońmy służbę zdrowia!

Prezydent przyznał też, że jest „bardzo trudna sytuacja” ze środkami ochrony osobistej, a władze Polski poszukują ich obecnie „wszędzie na świecie, gdzie się tylko da”. – Jest to rzeczywiście trudna sytuacja, bardzo wiele placówek zgłasza niedobory – powiedział Andrzej Duda. Zapowiedział też, że w tej sytuacji skontaktuje się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, żeby poprosić go o więcej sprzętu ochronnego:

– Zobowiązałem się, że skontaktuję się już w najbliższym czasie z prezydentem Chin, z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego po prostu poproszę o to, aby Chiny, które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby udostępnili nam więcej tego typu wyposażenia, bo jestem przekonany, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do pana prezydenta osobiście.

– Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Oczywiście, my ten sprzęt zakupimy, bo są na to środki. Nie będziemy tutaj szczędzić.

Wcześniej pisaliśmy, że Chiny chcą przekazać Polsce środki ułatwiające walkę z epidemią koronawirusa. Są to m.in.: 10 tys. testów wykrywających COVID-19, 20 tys. maseczek N-95, zgodnych ze specyfikacją i standardami UE (przy czym zdaniem części komentatorów i specjalistów tego typu maseczki nie zapewniają pełnej ochrony), 5 tys. kombinezonów ochronnych, 5 tys. gogli medycznych, 10 tys. jednorazowych rękawiczek medycznych oraz 10 tys. okryć na buty.

Jak informowaliśmy wcześniej, w ubiegłym tygodniu do Włoch przybył 9-osobowy zespół chińskich ekspertów medycznych, wysłany przez Pekin na pomoc w walce z szerzącą się epidemią koronawirusa. Chiny już wcześniej zadeklarowały wysłanie Włochom sprzętu medycznego.

Z kolei prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oświadczył, że jego kraj nie otrzymał żadnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej czy jej państw członkowskich, a Serbom pomogły tylko Chiny.

