Chiny wysłały lekarzy do Włoch

Zespół chińskich ekspertów medycznych, wysłany przez Pekin do Włoch na pomoc w walce z szerzącą się epidemią koronawirusa, już jest na miejscu. Chiny już wcześniej zadeklarowały wysłanie Włochom sprzętu medycznego.

Decyzja Chin zapadła po tym, jak władze Włoch ogłosiły najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych w ciągu jednego dnia. Dotąd we Włoszech zmarło już ponad 1000 osób. Jak podaje chińska agencja Xinhua, Państwo Środka ma zapewnić podobną pomoc także Iranowi i Irakowi, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Xinhua poinformowała, że 9-osobowy zespół medyczny został wysłany do Włoch w czwartek. Wylecieli z Szanghaju, zabierając ze sobą sprzęt ochronny oraz do intensywnej terapii.

Lokalne media podają, że zespołowi ekspertów medycznych, którzy udali się do Włoch, przewodzą przedstawiciele Czerwonego Krzyża. Zabiorą oni ze sobą zapasy i sprzęt medyczny. W piątek poinformowano, że cała ekipa przyleciała już z Chin do Włoch.

This is what solidarity looks like. China Red Cross teams arrived to Italy last night with supplies to support the efforts of @crocerossa to stop COVID-19. Tutti Fratelli ❤️🇨🇳🇮🇹#coronavirus pic.twitter.com/0zVmSdal32

— IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@ifrc) March 13, 2020