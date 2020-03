Władze Chin ogłosiły spodziewany termin końca pandemii

Rzecznik Narodowej Komisji Zdrowia Chin Mi Feng poinformował, że apogeum epidemii koronawirusa Chińczycy mają już za sobą. Chińczycy oszacowali też okres w jakim pandemia całkowicie zaniknie.

Publikując wypowiedź Mi Fenga agencja informacyjna Reutera przytacza też opinię doświadczonego chińskiego epidemiologa Zhong Nanshana, który w 2003 r. odpowiadał za walkę z wirusem SARS, a obecnie jest doradcą chińskiego rządu. 83-letni Zhong uważa, że koronawirus powinien być wyeliminowany na świecie do czerwca bieżącego roku. Naukowiec czyni jednak zastrzeżenie, że aby tak się stało inne państwa muszą sięgnąć po równie radykalne środki co jego kraj.

Pandemia koronawirusa stała się także polem retorycznego konfliktu między dwoma światowymi supermocarstwami. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O’Brien oskarżył w środę władze Chińskiego Republiki Ludowej o początkowe ukrywanie epidemii koronawirusa co doprowadziło do rozprzestrzenienia się wirusa. Na zarzuty te szybko odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL Geng Shuang, który określił je jako „niemoralne i nieodpowiedzialne” i stwierdził, że to właśnie działania podjęte przez władze i obywateli jego państwa doprowadziły do opóźnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Geng Shuang oskarżył też USA, że w niewielkim stopniu przyczyniają się do zwalczania pandemii.

Chińczycy zobowiązali się do wydatnej pomocy dla Włoch, które są najbardziej poszkodowanym przez pandemię koronawirusa państwem w Europie. Chińczycy chcą obdarować Włochów 100 tys. egzemplarzami zaawansowanych masek, 20 tys. kompletami kombinezonów ochronnych oraz 50 tys. testami do wykrywania koronawirusa.

Prezydent USA Donald Trump wydał w środę zakaz przekraczania granicy USA przez podróżnych z Europy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Tryb wprowadzenie zakazu został już skrytykowany przez Brukselę. „Unia Europejska nie aprobuje faktu, że decyzja USA o wzmocnieniu zakazu podróży została podjęta jednostronnie, bez konsultacji” – Reuters zacytował oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

