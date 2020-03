W Polsce odnotowano 7 nowych przypadków koronawirusa

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58 osób – wynika z informacji resortu zdrowia. Pojawiły się też nowe, niezrecenzowane na razie wyniki badań, według których SARS-CoV-2 może utrzymywać się w powietrzu nawet do 3 godzin.

W piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że liczba zarażonych w naszym kraju wzrosła do 58 osób.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej z woj. dolnośląskiego (Wrocław) i 3 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Na razie nie są znane bardziej szczegółowe informacje dotyczące tych osób.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wczoraj z powodu wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19 zmarła jedna osoba. To 57-letnia kobieta z woj. wielkopolskiego, która ostatnio przebywała w szpitalu w Poznaniu. Wiadomo, że w placówce tej przebywają jeszcze co najmniej dwie osoby z rodziny zmarłej, który uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Jedna z nich to jej 25-letnia córka, z zawodu nauczycielka. Łącznie, w Poznaniu potwierdzono 5 przypadków zakażenia koronawirusem.

W środę na portalu The Hill opublikowano artykuł o tym, że jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia, SARS-CoV-2 utrzymuje się w powietrzu nawet do trzech godzin, a na plastiku – do trzech dni. Napisano też, że ludzie mogą zarazić się koronawirusem drogą kropelkową lub przez dotknięcie zakażonej powierzchni, przez co nie jest konieczny bezpośredni kontakt z zainfekowaną osobą.

Testy, finansowane z amerykańskich środków federalnych wykazały, że na powierzchni miedzianej koronawirus utrzymuje się przez cztery godziny. Na powierzchni kartonowej przez dobę, a na plastikowej i stali nierdzewnej od dwóch do trzech dni. Natomiast w powietrzu może unosić się do trzech godzin. Wcześniej niektóre badania chińskie sugerowały, że czas ten może wynosić nawet do 4,5 godziny, przy czym wnioski te dotyczyły zasadniczo niewielkich przestrzeni zamkniętych, w tym przypadku autobusów.

Według „The Hill”, jeśli wnioski z amerykańskich badań zostałyby potwierdzone, to kontrastowałby z wcześniejszymi doniesieniami sugerującymi, że wirus nie przenosi się tak łatwo poza bezpośrednim międzyludzkim kontaktem. Należy jednak podkreślił, że artykuł na temat tych wyników badań dopiero oczekuje na naukową recenzję. Oznacza to, że nie jest to publikacja naukowo zweryfikowana.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Z kolei czasopismo medyczne Lancet podało wyniki najnowszych badań chińskich lekarzy, według których patogen utrzymuje się w drogach oddechowych człowieka nawet przez 37 dni. Chińscy lekarze wykryli RNA wirusa w próbkach pobranych z dróg oddechowych osób, które uległy zakażeniu średnio 20 dni wcześniej. To sugeruje możliwość, że osoby pozornie zdrowe przez parę tygodni mogą nieświadomie rozsiewać koronawirus. W takim przypadku opanowanie epidemii stałoby się trudniejsze. Obecnie po kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną zalecanych jest 14 dni kwarantanny.

Dziś na sztabie kryzysowym rząd ma rozważyć możliwość zamknięcia dużych centrów handlowych. Szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że tego rodzaju decyzje może podejmować minister zdrowia. Jak dodała, rząd nie chciałby sytuacji, w której młodzież, która została w domach z uwagi na zamknięte szkoły i uczelnie, będzie ten czas spędzać w tzw. food cornerach centrów handlowych czy w restauracjach. Emilewicz zaznacza przy tym, że rząd nie planuje zamykać miast i sklepów spożywczych. Wczoraj podano, że w Rybniku straż miejska będzie legitymować dzieci i młodzież przebywającą w ciągu dnia w centrach handlowych, a informacja o tym będzie przekazywana rodzicom i do szkół.

Jak informowaliśmy, władze Czech i Słowacji wprowadzają restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dotyczą one m.in. znacznego ograniczenia ruchu transgranicznego. W obu tych krajach, a także na Węgrzech, ogłoszono już stan wyjątkowy.

Czytaj także: Ukraina zamyka przejścia graniczne z Polską, Serbia – z Węgrami

rmf24.pl / forsal.pl / Kresy.pl