Premier Kanady zostanie odizolowany w związku z koronawirusem

Premier Kanady Justin Trudeau zostanie odizolowany na dwa tygodnie po tym jak u jego żony został potwierdzony koronawirus – pisze w piątek Agencja Prasowa Reuters.

Jak podał w piątek Reuters, kanadyjski premier Justin Trudeau musi zostać poddany izolacji na dwa tygodnie. Jego żona Sophie została przebadana na obecność koronawirusa, jej wynik był pozytywny.

Sophie Trudeau wróciła w czwartek z Londynu z grypopodobnymi objawami, w czwartek skierowała się na badanie, które potwierdziłu u niej obecność koronowirusa COVID-19

„Premier jest w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych symptomów” – czytamy w oświadczeniu. „Jako środek zapobiegawczy premier zastosuje się do porad lekarzy i podda się izolacji przez 14 dni”. Premier Kanady dalej będzie wykonywał swoje obowiązki, obywatele czekają na expose.

Tylko w tym tygodniu w Kanadzie potwierdzono 145 przypadków wirusa. Tamtejsze władze odnotowały 3 przypadki śmiertelne. Siedem z dziesięciu kanadyjskich prowincji jest dotkniętych pandemią.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy ONZ Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że zasięg koronawirusa jest już tak duży, że można mówić o pandemii.

WHO zorganizowała w środę specjalną konferencję prasową w sprawie rozprzestrzeniania się na świecie groźnego wirusa. Jak stwierdził jej szef mamy już do czynienia z pandemią. Ghebreyesus powiedział – „To nie jest tylko kryzys zdrowia publicznego. To kryzys, który dotknie każdy sektor, więc każdy sektor i każda osoba musi być zaangażowana w walkę. Od początku powiedziałem, że kraje muszą przyjąć podejście oparte na rządach i społeczeństwie, oparte na kompleksowej strategii zapobiegania infekcjom, ratowania życia i minimalizacji skutków” – pisaliśmy.

Pandemia to taka forma epidemii, która przekracza granice jednego kontynentu i rozpowszechnia się na całym świecie. Jak do tej pory wykryto 121 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach. Około 4,3 tysiąca osób zmarło. Najbardziej zagrożone kraje, w których liczba zakażonych jest wyższa niż 1000 to Chiny, USA, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Iran i Korea Południowa. Jednak w Chinach, w których pojawił się nowy groźny wirus, są już dane o wyhamowaniu epidemii.

„Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci” – podkreślił szef WHO.

Kresy.pl/Reuters