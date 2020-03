Media: rząd szykuje „polski Plan Marshalla”, chce wesprzeć gospodarkę w obliczu epidemii

W środę rząd ma przedstawić pełny pakiet osłonowy dla firm i pracowników dotkniętych załamaniem gospodarczym z powodu koronawirusa. Jest on nazywany przez niektórych ekonomistów „polskim Planem Marshalla”. Media dotarły do niektórych szczegółów planu.

Rząd szykuje plan wsparcia dla gospodarki w związku ze skutkami epidemii koronawirusa. Propozycjami zajmie się Rada Gabinetowa, a plan ma zostać ogłoszony jeszcze w środę. Reporter RMF FM dowiedział się, jakie rozwiązania zawarto w tym planie.

Stacja podaje, że rząd Mateusza Morawieckiego rozważa między innymi czasowe przywrócenie handlu w niedziele. Chce również zaoferować przedsiębiorcom mikropożyczki, w postaci 5 tys. zł pożyczki na pół roku dla mikrofirm, zatrudniających do 9 osób. Z tej opcji mogłoby skorzystać pół miliona firm.

Ponadto, odroczone w czasie mają zostać składki ZUS. Jak informowaliśmy, dziś „Rzeczpospolita” napisała, że ZUS daje przedsiębiorcom możliwość odroczenia zapłaty składek za najbliższe miesiące. Mogą zrobić to za pomocą wniosku wysyłanego np. drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy mogą składać w ZUS uproszczone wnioski o odroczenie im terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące. Aktualną składkę za luty, płatną do 10 lub 15 marca, będą mogli zapłacić dopiero w czerwcu (wówczas zapłacą dwie składki naraz). Analogicznie, składki za marzec, płatne w kwietniu, odroczono by do lipca, majowe zaś – do sierpnia. Przedsiębiorcy, którzy spłacają długi w układach ratalnych mogą wnioskować o ich zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności.

Według propozycji przygotowywanych przez rząd, firmy starające się o kredyt w obecnych czasach mają mieć obliczaną zdolność kredytową na koniec ubiegłego roku. Z kolei propozycja skeirowana do branży transportowej dotyczyć ma przeznaczenia blisko 2 mld złotych na refinansowanie rat leasingowych. Te ostatnie mają zostać odsunięte w czasie.

Rząd zakłada też, że jeśli branże turystyczna i transportowa będą notować straty powyżej 50 procent, to będą mogły całą stratę odliczyć w korekcie podatku za 2019 rok. Pod pewnymi warunkami państwo mogłoby również przejąć płacenie nawet połowy pensji pracowników firm w kryzysie na tzw. postojowym.

Jeszcze wczoraj portal Business Insider podał bliższe szczegóły, powołując się na osobę z najbliższego otoczenia premiera Morawieckiego. Według tego źródła, „takiego pakietu stymulacyjnego Polska jeszcze nie widziała”. Ma to być „polski Plan Marshalla”.

– Rząd nie będzie chował żadnych wydatków. Spora część pójdzie przez fundusze celowe [Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – red.], co zwiększy deficyt, ale jest ku temu przestrzeń – tłumaczy osoba cytowana przez BI. Przyznaje, że będzie to wiązać się z nowelizację budżetu na ten rok.

Tydzień temu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rząd nie planuje nakładania żadnych nowych obowiązków na przedsiębiorców, w tym podatku cukrowego, w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa. Przypomniała też, że 1 kwietnia br. w życie ma wejść specjalna ustawa osłonowa. W związku z tym, 25 marca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, który ma zająć się tą sprawą.

Jak pisaliśmy, wśród propozycji antykryzysowych znalazły się m.in. odroczenia należności w podatkach i składkach. Firmy, które znalazły się w kłopotach, mogą poprosić o rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub nawet umorzenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz takich podatków jak PIT, CIT, VAT. Nie będą też pobierane odsetki za zwłokę, w razie późniejszej spłaty. Odroczono też wdrożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT oraz rozwiązań związanych z praniem brudnych pieniędzy. Ponadto, ma być możliwość odliczania straty za 2020 r. od podatku należnego za 2019 r. Zapowiedziano też uruchomienie tanich pożyczek i gwarancji dla przedsiębiorstw przez BGK i zniesienie kar w ramach zamówień publicznych za niewykonania zlecenie w przypadkach problemów wywołanych koronawirusem.

Wczoraj informowaliśmy, że według ekonomistów amerykańskiego banku Morgan Stanley, epidemia koronawirusa wepchnie polską gospodarkę w głęboką recesję, a PKB Polski zmniejszy się o 3,6, a nawet 5,6 proc. Zdaniem polskich analityków, Polska zanotuje wzrost gospodarczy, choć na poziomie około 1 proc. Na tej podstawie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych z 1,5 do 1 procenta.

Rmf24.pl / businessinsider.com.pl / Kresy.pl