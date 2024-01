RMF: minister Pełczyńska-Nałęcz za szybko ogłosiła sukces ws. odblokowania unijnych środków

Wbrew temu, co ogłosiła minister funduszy i polityki regionalnej, na razie Komisja Europejska nie potwierdza, że Polska spełnia trzy warunki niezbędne do uruchomienia funduszy spójności wartych 76 mld euro – informuje RMF FM.

W piątek minister polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oświadczyła, że otrzymano potwierdzenie z Brukseli, że Warszawa spełniła warunki pełnego dostępu do unijnych funduszy strukturalnych – 76 mld euro. Mogą one być wydawane do 2027 r. Wyjaśniła, że to dzięki temu, iż Polska spełniła trzy ostatnie, niezbędne warunki.

Jednak w sobotę brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała, że wbrew deklaracjom minister Pełczyńskiej-Nałęcz, Komisja Europejska nie potwierdza, że Polska spełniła te trzy warunki.

RMF FM wyjaśnia, że Polska jak na razie zrobiła pierwszy krok w sprawie pierwszego warunku wypłaty. Dotyczy on wymogów Karty Praw Podstawowych – zapewnienia procedury odwoławczej, czyli niezależności sądownictwa. W środę Warszawa przesłała do Komisji tzw. samoocenę, twierdząc, że już ten warunek spełniła. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker powiedział stacji, że wniosek ten jest właśnie oceniany. Formalnie, ma to uczynić „jak najszybciej”, choć w teorii procedura może trwać do trzech miesięcy.

Jak zaznacza RMF FM, to najważniejszy warunek, ponieważ determinuje wypłatę całej sumy przewidzianej dla Polski. Jednak do odblokowania unijnych pieniędzy Polska musi jeszcze spełnić dwa inne warunki. De Keersmaecker poinformował, że jak na razie nie są spełnione. Uzależnione są od nich wypłaty w dziedzinach transportu i ochrony zdrowia. By uzyskać fundusze na drogi, polski rząd musi przedstawić Komisji Europejskiej plan inwestycji transportowych – to wdrożenie „kompleksowego planowania transportu”. Natomiast w przypadku pieniędzy na szpitale, konieczny są plany potrzeb inwestycyjnych w sektorze zdrowia – „strategiczne ramy polityki w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej”. W tych sprawach trwają rozmowy pomiędzy Polską a KE.

„Zanim KE zacznie wypłacać Polsce pieniądze z funduszy strukturalnych może jeszcze minąć kilka miesięcy” – podkreśla RMF FM. Zaznacza przy tym, że „odblokowanie funduszy może ułatwić udział Polski w Prokuraturze Europejskiej”.

Przypomnijmy, że jak napisał brytyjski dziennik „Financial Times”, Komisja Europejska bada sposoby na odblokowanie ponad 100 mld euro unijnych funduszy dla Polski w razie ewentualnego zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę forsowanych przez rząd Donalda Tuska zmian w sądownictwie.

rmf24.pl / Kresy.pl