Czołowy ukraiński polityk zaprzecza, że Kijów blokuje drogę Gruzji do UE

Szef frakcji parlamentarnej partii rządzącej Ukrainą Dawid Arachamia zaprzeczył zarzutom premiera Gruzji.

Według agencji informacyjnej UNIAN premier Gruzji Irakli Garibaszwili oskarżył władze Ukrainy o to, że lobbują w państwach zachodnich o nie udzielanie jego państwu statusu oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej. Arachamia, będący obecnie jednym z najważniejszych ukraińskich polityków, ostro odpowiedział na sugestię Garibaszwilego, oskarżając go przy tym o upowszechnianie fejków i krytykując gruziński obóz rządzący.

„Całkiem niedawno na posiedzeniu PASE [Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy] on [Garibaszwili] oświadczył, że jakoby Arachamia jeździł do Europy i USA, i zniechęcał do brania Gruzji w skład kandydatów do UE” – ukraiński polityk powiedział w nagraniu jakie zamieścił na swoim kanale na Telegramie.

„Po pierwsze Arachamia w Europie nie był” – odpowiedział – „Po drugie, w USA Arachamia zajmował się konkretnie tym, że uzasadnił koncepcję, że pan Iwaniszwili jest prorosyjskim oligarchą, który ma marionetkowy rząd i w rzeczywistości naraża zwykłych Gruzinów, którzy chcą do Europy”. Ukraiński polityk odniósł się w ten sposób do Bidziny Iwaniszwilego – byłego premiera Gruzji i założyciela partii „Gruzińskie Marzenie”, która rządzi tym kaukaskim państwem do dziś.

Arachamia zadeklarował przy tym, że Ukraina „będzie maksymalnie pomagać Gruzji, by stała się członkiem Unii Europejskiej”. Jak dodał – „I nie zwracajcie, proszę, uwagi na jawne wrzutki i fejki rządu gruzińskiego, w szczególności premiera, który rozpowszechnia fałszywe informacje na rozkaz pewnego oligarchy”.

Cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jej prezydent Wołodymyr Zełenski złożył oficjalny wniosek o przyjęcie jego państwa do Unii Europejskiej. W ślady Ukrainy poszła szybko Mołdawia i Gruzja. Jednak Komisja Europejska zarekomendowała nadanie statusu oficjalnego kandydata jedynie dwóm pierwszym państwom.

W poniedziałek, w stolicy Gruzji Tbilisi odbył się wielotysięczny marsz obywateli popierających przystąpienie kraju do Unii Europejskiej.

unian.net/kresy.pl