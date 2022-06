Tysiące Gruzinów manifestowało na rzecz integracji z UE [+VIDEO]

W gruzińskiej stolicy Tbilisi odbył się „Marsz dla Europy” mający manifestować wolę Gruzinów dołączenia do Unii Europejskiej.

Marsz odbył się zaledwie kilka dni po tym, gdy Komisja Europejska nie rekomendowała udzielenia Gruzji oficjalnego statusu kandydata do UE, odwrotnie niż w przypadku Mołdawii i Ukrainy. Z tego powodu na ulice Tbilisi mogło wyjść nawet 60 tys. osób – taką liczbę podała telewizja France 24.

Crowd holds up “We are Europe” signs as citizens’ resolution in support of Georgia’s EU integration is read out loud. Georgia belongs to Europe! pic.twitter.com/BuADQXkKut — Helen Khoshtaria (@Helenkhosh) June 20, 2022

W czasie manifestacji odtworzono „Odę do radości” pełniącą funkcję hymnu Unii Europejskiej. Uczestnicy nieśli flagi UE oraz plansze z napisami „Jesteśmy Europą” w języku angielskim. Manifestacja, która miała pokazać „oddanie narodu gruzińskiego jego europejskiemu wyborowi i zachodnim wartościom” zgromadziła głównie działaczy i zwolenników opozycji politycznej.

„Europa jest historycznym wyborem i aspiracją Gruzinów, dla której poświęciły się wszystkie pokolenia” – napisali organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

Przed wiecem prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili powiedziała w przemówieniu telewizyjnym: „W tym historycznym dniu dla naszego kraju musimy się zmobilizować. Naszym przesłaniem jest to, że chcemy europejskiej Gruzji”. Prezydent obiecała przy tym: „Będziemy współpracować z Brukselą nad wdrożeniem wszystkich wymagań i uzyskamy status kandydata”.

W piątek Komisja Europejska zarekomendowała Radzie Europejskiej przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do UE, natomiast w kwestii Gruzji zapowiedziała, że „wróci (do końca 2022 r.) i oceni, jak Gruzja spełnia szereg warunków przed przyznaniem statusu kandydata”. Komisja nazwała to przyznaniem „perspektywy europejskiej”. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen nazwała „wielkim krokiem naprzód” na drodze Gruzji do członkostwa. „Drzwi są szeroko otwarte”, powiedziała, dodając: „Im szybciej spełnisz warunki, tym szybciej nastąpi postęp”.

france24.com/kresy.pl