Komisja Europejska za rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą

Przewodniczący obu izb francuskiego parlamentu, Yael Braun-Pivet ze Zgromadzenia Narodowego i Gerard Larcher z Senatu, ogłosili we wtorek „powszechną mobilizację” przeciwko wzrostowi aktów antysemickich we Francji, jak podała France24. Coś co było zamierzone jako pokazanie sprzeciwu całej francuskiej elity przeciw antysmityzmowi, który dostrzegają one w ostatnich propalestyńskich wystąpieniach, które angazują przedstawicieli miejscowej diaspory arabskiej i szerzej muzułmańskiej, stało się jednak źródłem podziałów. Radykalnie lewicowa Francja Nipokorna (LFI) już zapowiedziała bojkot inicjatywy.

Lewicowcy tłumaczą to niechęcią do maszerowania wspólnie z przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego (RN) w tym jej szefową Marine Le Pen. Ugrupowanie to wywodzi się z Frontu Narodowego, który był często oskarżany przez pozostałe partie francuskie o antysemityzm, czy negowanie ludobójstwa Żydów w czasie drugiej wojny światowej.