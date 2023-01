Unia Europejska chce odsyłać więcej imigrantów do krajów pochodzenia

W czwartek ministrowie Unii Europejskiej szukali sposobów na ograniczenie nielegalnej imigracji i odesłanie większej liczby osób – przekazała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, ministrowie Unii Europejskiej szukają sposobów na ograniczenie nielegalnej imigracji i odesłanie większej liczby osób

„Mamy ogromny wzrost nielegalnych napływów migrantów” – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podczas rozmów między 27 unijnymi ministrami ds. migracji. „Mamy bardzo niską stopę zwrotu i widzę, że możemy tutaj zrobić znaczący postęp”.

Dania, Holandia i Łotwa były wśród tych, które wezwały do zwiększenia presji poprzez wizy i pomoc rozwojową wobec około 20 krajów – w tym Iraku i Senegalu – które UE uważa za niewspółpracujące w przyjmowaniu ich obywateli, którzy nie mają prawa do pobytu w Europie.

Tylko około jedna piąta takich osób jest odsyłana z powrotem, a niewystarczające zasoby i koordynacja po stronie UE są kolejną przeszkodą. Rozmowy ministerialne poprzedzają szczyt przywódców UE, który odbędzie się w dniach 9-10 lutego, a także będą zabiegać o więcej powrotów, zgodnie z projektem wspólnej decyzji, do którego dotarł Reuters.

„Ogólne złe samopoczucie gospodarcze sprawia, że kraje takie jak Tunezja zmieniają się z kraju tranzytowego w kraj, do którego miejscowi również chcą jechać” – powiedział urzędnik UE. „To zmienia postać rzeczy. Ale nadal jest to bardzo łatwe do opanowania, zwłaszcza jeśli UE działa razem”.

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła we wtorek, że Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej – podaje portal Euractiv. Podkreśliła, że oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku. „Państwa członkowskie nie mogą same rozwiązać tego problemu i Komisja Europejska również nie może tego zrobić na własną rękę” – podkreśla Johansson.

Jak wskazała unijna komisarz, większość migrantów nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, ale i tak składa wnioski o azyl. Osoby, które go nie dostają, muszą wrócić do kraju pochodzenia. Jednak tylko około 70 tys. osób powraca każdego roku, podczas gdy kraje UE wydają ponad 300 tys. decyzji azylowych.

W 2022 roku państwach UE złożono łącznie 924 tys. wniosków o azyl. Najwięcej wniosków dotyczyło ochrony międzynarodowej w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Francji.

Polskie służby alarmują, że nielegalni imigranci mogą ruszyć nowym szlakiem. Tym razem z Kuwejtu do Moskwy i na Białoruś. Jazeera Airways, kuwejcka tania linia lotnicza, uruchomi loty do Moskwy cztery razy w tygodniu, w tym w weekendy.

Kresy.pl/Reuters