Francuski minister: Przystąpienie Ukrainy do UE zajmie 15-20 lat

Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej zajmie prawdopodobnie 15-20 lat – ocenił w niedzielę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. Stwierdził, że Ukraina może do tego czasu wejść do europejskiej wspólnoty politycznej zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Musimy być szczerzy. (…) Jeśli mówimy, że Ukraina wejdzie do UE za sześć miesięcy, rok, dwa lata, to kłamiemy – oświadczył Clement Beaune, cytowany przez portal gazety Barrons. „To zajmie prawdopodobnie 15 czy 20 lat, to bardzo długo” – dodał. „Nie chcę dawać Ukraińcom żadnych złudzeń” – powiedział.

Francuski minister powtórzył propozycję prezydenta Emmanuela Macrona dotyczącą stworzenia luźniejszej „europejskiej wspólnoty politycznej”, która mogłaby szybciej zintegrować Ukrainę z UE. Dodał, że propozycja Macrona nie jest „alternatywą dla dołączenia do europejskiej wspólnoty politycznej. Nie przeszkadza to w późniejszym członkostwie”.

Jak informowaliśmy, prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył na początku maja, że przystąpienie do UE zajmie Ukrainie „dekady” i zasugerował budowanie szerszej wspólnoty politycznej „państw demokratycznych” .

„Nawet gdybyśmy jutro przyznali im status kandydata, wszyscy doskonale wiemy, że proces dopuszczania ich do członkostwa zajmie kilka lat, a w rzeczywistości niewątpliwie kilka dekad” – powiedział.

Na początku kwietnia wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna oświadczyła, że w czerwcu Ukraina może otrzymać status kandydata do Unii Europejskiej. Podkreśliła, że oczekiwania rządu Ukrainy są związane z czerwcowym szczytem UE, podczas którego może zostać podjęta taka decyzja.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła na początku kwietnia w Kijowie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła przedstawić formalnie Radzie Europejskiej opinię w kwestii uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE.

Na początku marca br. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję pt. „Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie”. Rekomenduje ona przyznanie Ukrainie statusu państwa-kandydata do Unii Europejskiej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał w lutym do francuskiej prezydencji oficjalny wniosek o przyjęcie jej do Unii Europejskiej.

Pod koniec lutego przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zadeklarował, że w UE odbędzie się debata na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

