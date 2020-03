Unia Europejska w ogniu krytyki za brak zdecydowanych działań w obliczu kryzysu

Jasne, Bruksela pozwoliła rządowi włoskiemu na naruszenie limitów długu publicznego, aby podtrzymać gospodarkę zdewastowaną przez epidemię. Jasne, Ursula von der Leyen powiedziała: „Wszyscy jesteśmy Włochami” (…) Dlaczego Europa ze swoim aparatem administracyjnym i technicznym nie zrobiła nic, by zapobiec epidemii, by koordynować walkę? Każdy kraj działa na własną rękę, a skutek jest taki, że to, co się dzieje we Włoszech, niebawem może się wydarzyć we Francji czy w Niemczech. Chcieliśmy wspólnych rozwiązań – tych zabrakło – przekonuje Di Feo.

Pomoc gospodarcza będzie niezbędna jutro, dzisiaj walczymy o powstrzymanie upadku naszego społeczeństwa. Teraz lekarstwa są ważniejsze niż biznes. I wiemy, że bez szpitali, które są w stanie przyjmować chorych, panika zwiększy chaos, rujnując rynki – przekonuje wicenaczelny „La Repubblica” – W tej sytuacji Unia okazuje się odległa od problemów obywateli – unika podjęcia interwencji (…) Smutna lekcja, której nie zapomnimy. Kiedy minie zaraza, nic nie będzie tak jak wcześniej. Unia musi się dogłębnie zreformować, począwszy od pochylenia się nad potrzebami ludzi. W przeciwnym razie nic nie zdoła jej obronić przed ksenofobicznym populizmem, który z wirusa czyni potężną broń polityczną, by zadać ostateczny cios – pisze.