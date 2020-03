Rząd wprowadza w Polsce stan zagrożenia epidemicznego

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek wieczorem o wprowadzeniu przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego od niedzieli 15 marca w Polsce będą przywrócone kontrole na wszystkich granicach. Będzie się odbywać klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy będą mieli zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

Rząd opublikuje wykaz przejść granicznych, na których będzie odbywał się ruch graniczny. Wszystkie pozostałe przejścia zostaną zamknięte.

Ruch wewnątrzkrajowy, w tym samolotowy i kolejowy, pozostanie utrzymany.

Wprowadzony zostanie zakaz zgromadzeń publicznych, w tym państwowych i religijnych, powyżej 50 osób. Zamknięte zostaną kasyna i galerie handlowe (z wyjątkiem działających w nich sklepów spożywczych, sklepów z artykułami higienicznymi, pralni i aptek). Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić sprzedaż tylko na dowóz i na wynos. Otwarte będą sklepy, banki i punkty usługowe.

„Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju ograniczenia zmieniają życie milionów Polaków, ale są one potrzebne, żeby zabezpieczyć nas przed bardzo niebezpiecznymi i nieznanymi do tej pory skutkami pandemii koronawirusa” – powiedział Mateusz Morawiecki. „To są trudne decyzje, ale te trudne decyzje pozwolą nam – mam nadzieję – uniknąć jeszcze trudniejszych czasów” – dodawał szef rządu. Premier apelował do dzieci i młodzieży, by pozostawali w domach, ponieważ często młodzi ludzie przechodzą Covid-19 bezobjawowo zarażając innych i przyczyniając się do szerzenia pandemii.

„To jest ostatni moment na zdecydowane działania, nie mamy już czasu na półśrodki” – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, który ogłaszał stan zagrożenia epidemicznego razem z premierem Morawieckim. Zdaniem Szumowskiego nadal mamy szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

