Kolejne państwo wprowadza stan wyjątkowy z powodu koronawirusa

Słowacja jest kolejnym po Węgrach państwem, które w środę wprowadziło stan wyjątkowy by zapobiegać szerzeniu się koronawirusa.

Rząd Słowacji wprowadził w środę wieczorem „stan sytuacji nadzwyczajnej”. Zacznie on obowiązywać w tym państwie od godz. 6 rano w czwartek. Wprowadzenie tej procedury ma dać władzom więcej narzędzi do walki z upowszechnianiem się groźnego, nowego wirusa. Premier Słowacji Peter Pellegrini nie ukrywał, że chodzi o wymuszenie na przedsiębiorstwach sprzedaży artykułów potrzebnych do walki z epidemią i zapobieżenie spekulacji – „Chcę, by firmy były zobligowane do dostarczania produktów, jeśli je posiadają”.

Peelegrini wspomniał w tym kontekście o wspomniał o słowackiej firmie posiadającą aparaty do wentylacji płuc, która rozważała ich sprzedaż do Polski, jak podał portal rp.pl.

Do środowego wieczoru na Słowacji odnotowano 10 przypadków zakażenia koronawirusem. W całym kraju przepadano do tej pory 624 osoby. W kraju zakazano już organizowania imprez masowych na okres dwóch tygodni, a w szkołach zawieszono zajęcia dydaktyczne. Według portalu „Rzeczpospolitej” władze Słowacji rozważają obecnie wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich osób przybywających z innych państw, a nie tylko z tych gdzie liczba zachorowań wywołanych przez nowego wirusa jest największa czyli z Chin, Włoch, Iranu i Korei Południowej.

Wcześniej w środę stan zagrożenia, odpowiadający stanowi wyjątkowemu ogłosił na terytorium swojego kraju rząd Węgier.

Jak do tej pory na całym świecie wykryto 121 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach. Około 4,3 tysiąca osób, które zachorowało na skutek zarażenia się koronawirusem zmarło. Epidemia przeniosła się na różne kontynenty co skłoniło Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia pandemii.

rp.pl/kresy.pl