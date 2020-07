Zamieszki w Seattle i strzelanina ze skutkiem śmiertelnym w Teksasie [+VIDEO]

W USA nie ustają protesty ruchu Black Lives Matter. Przybierają one coraz bardziej gwałtowne formy i nadal dochodzi w ich otoczeniu do aktów kryminalnych.

W stolicy stanu Teksas – Austin po raz kolejny doszło w sobotę do chaotycznych protestów osób identyfikujących się z ruchem Black Lives Matter. W czasie gdy prze miasto maszerowała wieczorem słabo zorganizowana grupa około 100 osób skandująca „Walcz dalej” doszło do strzelaniny. Z nagrania zdarzenia jakie pojawiło się na portalach społecznościowych wynika, że sprawca oddał całą serię strzałów.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff

— Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020