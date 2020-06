W czasie manifestacji ruchu Black Lives Matter w Kentucky doszło do strzelaniny

W mieście Louisville w stanie Kentucky doszło do strzelaniny w czasie manifestacji ruchu murzyńskiego Black Lives Matter. Jedna osoba zginęła.

Manifestacja w Louisville została zwołana przez miejscowych murzyńskich aktywistów by zaprotestować przeciwko śmierci Breaonny Taylor. 13 marca bieżącego roku 26-letnia wówczas Afroamerykańska została zastrzelona przez policjanta w czasie interwencji w celu przeszukania do jakiej doszło w o godz. 1 w nocy. Policjanci wkraczający do mieszkania nie byli umundurowani. Partner Taylor Kenneth Walker oddał strzał do jednego z funkcjonariuszy raniąc go w nogę. Policjanci odpowiedzieli ogniem zabijając Taylor. Walker posiadał broń legalnie i zdążył wykonać telefon na numer alarmowy 911. Został oskarżony o próbę zabójstwa policjanta. Walker twierdzi strzelał do policjantów bo uznał ich za włamywaczy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Miejska policja Louisville nie dopatrzyła się uchybień w akcji policjantów, która skończyła się śmiercią Breaonny Taylor. Jednak w czwartek burmistrz Louisville zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości, FBI oraz miejscowego prokuratora o wszczęcie postępowania sprawdzającego wewnętrzne postępowanie policji w przedmiotowej sprawie. Krytycy działań policji wyrzucają jej, że interweniujący policjanci strzelali do mieszkania na ślepo. Breaonny Taylor otrzymała aż osiem ran postrzałowych w wyniku 20 strzałów jakie oddali funkcjonariusze. Ani ona, ani jej partner nie byli wcześniej notowani przez policję w kwestii posiadania czy dystrybuowania narkotyków, których poszukiwali w ich mieszkaniu funkcjonariusze.

Na fali obejmujących całe USA protestów sprawa ta stała się przyczynkiem dla wystąpień ruchu Black Lives Matter w Louisville, które zwykle odbywają się w parku przy Jefferson Square. Niestety sobotnia manifestacja zakończyła się tragicznie. Około godz. 21 miejscowo policja otrzymała informację o dwukrotnym użyciu broni palnej w miejscu protestu. Po pierwszym takim przypadku ranna została jedna osoba, która mimo pierwszej pomocy udzielonej przez funkcjonariusza nie przeżyła postrzału. Po drugim przypadku użycia broni sprawca został zatrzymany przez policję z lekkimi obrażeniami. To kolejny incydent z użyciem broni palnej w czasie protestów w Louisville. 28 maja doszło tam do strzelaniny w wyniku której siedem osób odniosło rany.

Czytaj także: Zamieszki made in USA

nbcnews.com/kresy.pl