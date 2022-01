Konwój Wolności w Kanadzie. Ogromny protest kierowców i przeciwników obostrzeń [+VIDEO]

Protest, który zaczął się od protestu kanadyjskich kierowców ciężarówek przeciwko obowiązkowi szczepień na COViD-19, rozrósł się do wielkiej akcji sprzeciwu wobec radykalnych obostrzeń przeciwepidemicznych w Kanadzie.

W sobotę do stolicy Kanady, Ottawy, dotarł „Konwój Wolności” (Truckers for Freedom) – wielka kawalkada pojazdów, zorganizowana jako protest przeciwko polityce kanadyjskich władz wobec pandemii COViD-19. Konwój zgromadził tysiące pojazdów, które przejechały cały kraj zarówno z zachodniego wybrzeża, od Vancouver, jak i od wschodu.

Jak pisze internetowy serwis tygodnika polonijnego w Kanadzie, goniec.net, opisywany protest, początkowo sprzeciwiający się mandatowi rządu federalnego na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kierowców ciężarówek, zebrał wielu przeciwników nakazów antypandemicznych.

Inicjatorami protestu byli „truckerzy”, kierowcy wielkich ciężarówek transportujących towary na wielkie odległości, często nawet tysięcy kilometrów, na terytorium Kanady oraz przez granicę z USA. Na tym transporcie opiera się istotna część kanadyjskiej gospodarki, gdyż takimi pojazdami do kraju są importowane oraz rozwożone m.in. artykuły spożywcze. Dwie trzecie towarów transportowanych między USA i Kanadą, wartych łącznie ponad 500 mld dolarów, jest przewożonych drogą lądową.

W związku z kolejnymi obostrzeniami przeciwepidemicznymi, kanadyjski rząd federalny de facto wprowadził przymus szczepień dla truckerów. Rząd premiera Justina Trudeau wprowadził w ubiegłym tygodniu ogólnokrajowy zakaz realizowania dostaw transgranicznych przez kierowców, którzy nie są w pełni zaszczepieni przeciwko COViD-19. Do tej pory kierowcy mogli jeździć swobodnie. Teraz ci niezaszczepieni po przekroczeniu granicy muszą poddać się długiej kwarantannie i rygorystycznemu testowaniu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Wywołało to zdecydowany sprzeciw środowiska kierowców i firm przewozowych. Dodajmy, że niezaszczepieni lub częściowo zaszczepieni obcokrajowcy nie mają wstępu do Kanady.

Goniec.net zwracał uwagę, że z tego powodu około 26 000 ze 160 000 kanadyjskich kierowców, którzy regularnie przekraczają granicę, może stracić prawo wjazdu. Choć Canadian Trucking Alliance, federacja reprezentująca kierowców ciężarówek ogłosiła, że „znaczna większość” kierowców jest zaszczepiona, to pojawiły się obawy, że wprowadzone obostrzenia poważnie zakłócą łańcuchy dostaw. Poza tym, już samo odgórne przymuszanie do zaszczepienia się w sytuacji, gdy w Kanadzie obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy przeciwepidemiczne, bardzo nie spodobało się kierowcom i przewoźnikom. To wówczas powstała inicjatywa, by zaprotestować poprzez zorganizowanie wielkiego konwoju, z udziałem tysięcy ciężarówek z całego kraju, które przyjechałyby do Ottawy, aby zorganizować demonstrację na Wzgórzu Parlamentarnym.

Nakazu szczepień dla truckerów konsekwentnie broni premier Kanady, Justin Trudeau. Twierdził, że bardziej szkodliwa dla gospodarki i zagrażająca łańcuchom dostaw jest kolejna fala zakażeń koronawirusem niż nowe obostrzenia. Dodał też, że egzekwowanie tej polityki jest najlepszym sposobem na kontrolowanie nowych infekcji związanych z podróżowaniem.

W tym tygodniu w sieci pojawiały się nagrania pokazujące „Konwój Wolności”, z tysiącami pojazdów, ciężarowych i osobowych, ciągnących w kierunku Ottawy. Na nagraniach widać było też ludzi pozdrawiających uczestników protestu. Przykładowo, w czwartek tysiące ludzi zgromadziło się w Vaughan, na północny zachód od Toronto, aby wesprzeć „Konwój Wolności”. Kawalkada liczyła kilkadziesiąt kilometrów długości, cześć mediów podawała, że rozciągał się na 70 km.

