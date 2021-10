Izrael: 7% ciężkich przypadków Covid-19 to osoby, które przyjęły trzy dawki szczepionki

Obecnie w Izraelu 460 osób przechodzi ciężko Covid-19, z czego 32, czyli 7 proc., przyjęły trzy dawki szczepionki. „The Jerusalem Post” wskazał, że fala infekcji wirusem spada mimo powrotu dzieci do szkół.

Prof. Nachman Ash dyrektor w ministerstwie zdrowia podczas rozmowy z „The Jerusalem Post” stwierdził, że zawsze będzie niewielki odsetek osób, które nie wykształcą całkowitej odporności. „Nie mogę powiedzieć, że 7 proc. to dużo. Szczepionka, nawet po trzech dawkach, nie działa w 100 proc.” – dodał.

Spośród 460 osób, które ciężko przechodzą chorobę, 17 proc. to te, które ponad sześć miesięcy temu przyjęły dwie dawki szczepionki. 71 proc. to osoby, które w ogóle się nie zaszczepiły.

Dotychczas przeciwko COVID-19 jedną dawką zaszczepiło się 6,1 mln Izraelczyków, dwiema 5,7 mln a trzema 3,7 mln. .

Fala infekcji wirusem spada mimo powrotu dzieci do szkół. Od początku pandemii zachorowało w Izraelu 1,3 mln osób, a z powodu COVID-19 zmarły 7882 osoby.

Jak informowaliśmy, pod koniec września Izrael miał wezwać UE i USA do nieuznawania obywateli Izraela za zaszczepionych jeśli nie otrzymali oni trzeciej dawki szczepionki 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki.

Od 3 października każdemu, kto nie otrzymał szczepienia przypominającego 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki, unieważniono „zieloną przepustkę”. Wymagana jest ona przy m.in. wstępie do niektórych miejsc czy na wydarzenia masowe.

Jak doniósł „Time of Israel” powołując się na informacje stacji Channel 12, Izrael miał wezwać UE i USA do zastosowania kryteriów izraelskiego Ministerstwa Zdrowia wobec podróżnych z Izraela. Oznacza to, że osoby zaszczepione, które nie otrzymały trzeciej dawki szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od poprzedniego szczepienia nie miałyby możliwości wjazdu do USA i krajów UE.

Izrael gromadzi szczepionki na czwartą dawkę. „Wygląda na to, że w związku z nowymi wariantami koronawiursa, być może co kilka miesięcy – pięć lub sześć – będziemy musieli się szczepić” – powiedział w połowie września Salman Zarka, krajowy ekspert ds. koronawirusa.

Izrael był jednym z pierwszych krajów, które zaszczepiły większość swojej populacji – na początku września stał się krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca.

Grupa utytułowanych naukowców, w tym specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia i amerykańskiej Administracji Żywności i Leków, opublikowała artykuł na łamach prestiżowego czasopisma „The Lancet”. W ich opinii, nie ma naukowych podstaw do tego, by zalecać powszechne szczepienia przeciwko koronawirusowi tzw. dawkami przypominającymi.

„Potrzebna jest uważna i jawna analiza napływających danych tak, by decyzje były powodowane wiarygodnymi przesłankami naukowymi, a nie politycznymi” – piszą badacze w podsumowaniu pracy zatytułowanej „Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses” (pol. Rozważania dotyczące wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę przeciwko COVID-19).

