Izrael szykuje się do wdrożenia czwartej dawki szczepionki. „Być może co 5-6 miesięcy będziemy musieli się szczepić”

Ministerstwo Zdrowia Izraela poinformowało w sobotę o ponad 10 tys. nowych przypadków zakażeń COVID-19. W związku z tym kraj gromadzi szczepionki na czwartą dawkę. „Wygląda na to, że w związku z nowymi wariantami koronawiursa, być może co kilka miesięcy – pięć lub sześć – będziemy musieli się szczepić” – powiedział Salman Zarka, krajowy ekspert ds. koronawirusa.

Izrael był jednym z pierwszych krajów, które zaszczepiły większość swojej populacji – na początku września stał się krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca.

Obecnie w szpitalach w poważnym stanie znajduje się 697 pacjentów. Od początku pandemii zmarło tu na Covid-19 7338 osób. W sobotę wykryto 10 084 nowe przypadki zakażeń, choć zazwyczaj liczba ta pod koniec tygodnia się zmniejsza.

Z przeprowadzonych w sobotę 155 871 testów wynika, że zakażonych jest 6,6 proc. badanych osób.

Ponad 1,3 miliona Izraelczyków z ogólnej populacji 9,3 miliona otrzymało do tej pory trzy dawki szczepionki Pfizera, ale dochodziło do sytuacji, gdy niektórzy ludzie zarazili się koronawirusem pomimo otrzymania trzech zastrzyków.

Na okupowanych terytoriach Palestyny zaszczepiono w pełni dwoma dawkami jedynie 9,2 proc. populacji – w Izraelu 61,2 proc.

Od 20 sierpnia „zielone przepustki” są wymagane, aby wejść do restauracji, basenów, muzeów lub innych miejsc publicznych poza parkami. Przepustka jest wydawana osobom, które otrzymały dwie dawki szczepionki lub które wyzdrowiały z Covid-19. Dzieci, które nie kwalifikują się do szczepienia, też muszą mieć przepustkę – oznacza to, ze one i osoby nie zaszczepione w pełni muszą robić regularne testy na obecność koronawirusa (test „szybki” ważny jest jedynie 24 godziny). Również wszyscy nauczyciele muszą posiadać „zieloną przepustkę”, aby móc wykonywać swoje obowiązki.

Izrael nałożył również surowe ograniczenia dotyczące wjazdu do kraju. Cudzoziemcy nie mają wstępu bez specjalnego zezwolenia i zdawania licznych testów. Izraelczykom nie wolno latać do „czerwonych krajów”, takich jak Hiszpania, Brazylia i Meksyk bez zezwolenia specjalnej komisji. Ci, którzy już przebywają w krajach czerwonych, a także Izraelczycy w krajach „pomarańczowych”, takich jak USA, Francja i Niemcy, muszą przejść kwarantannę po powrocie do Izraela, nawet jeśli zostali zaszczepieni.

Kresy.pl / theconversation.com / aljazeera.com / timesofisrael.com