Warszawa: Prounijna manifestacja pod hasłem: „Zostaję w Unii” [+FOTO]

W niedzielę wieczorem na Placu Zamkowym odbyła się prounijna manifestacja. Podobne wydarzenia odbyły się także w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Wydarzenia odbywały się pod hasłem „Zostaję w Unii”. W Warszawie miała miejsce kontrmanifestacja przedstawicieli środowisk narodowych.

Niedzielne manifestacje były odpowiedzią na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o wyższości prawa krajowego nad unijnym. „Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać” – napisał w czwartek na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Zaprosił także do udziału w demonstracji innych politycznych liderów – Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy Roberta Biedronia i PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę w Warszawie miała miejsce także kontrmanifestacja. Przy Pomniku Małego Powstańca pikietowały środowiska narodowe. Wydarzenie zostało zorganizowane przez prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza.

Według stołecznego ratusza w prounijnej manifestacji w Warszawie wzięło udział 80-100 tys. ludzi.

„Nazywam się Donald Tusk, jestem Polakiem, którego siedem lat temu państwa Europy wybrały na swojego szefa, szefa Rady Europejskiej. Wybrały ze względu na szacunek dla Polski, wybrały ze względu na szacunek dla naszej trudnej i pięknej drogi do niepodległości, do Europy. Wybrali ze względu na szacunek dla was” – zaczął swoje przemówienie Tusk. „I dlatego, niech nikt się nie dziwi, że czuję się w tym krytycznym, przełomowym momencie zobowiązany podnieść alarm spowodowany decyzjami pseudo-Trybunału i decyzjami partii rządzącej, która już bez owijania w bawełnę, bez ukrywania czegokolwiek, podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej” – mówił szef PO.

„Ten alarm podnoszę razem z wami. Mówiłem wczoraj, że nawet gdybym miał być sam, to będę stał i podnosił ten alarm, bo to jest sprawa naszej przyszłości, to jest sprawa przyszłości naszych dzieci i wnuków, ale nie jestem sam i dobrze wiedziałem, że będzie was dużo, ale nawet przez myśl mi nie przeszło, że przyjdzie tutaj na plac Zamkowy i okoliczne ulice tyle tysięcy ludzi” – powiedział.

Następnie głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo Unia to przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej, nie chce silnej Polski, bo silna Unia to silna Polska” – powiedział. „Mnóstwo jest tych, którzy próbują nas dzielić, którzy próbują nas uczyć patriotyzmu, którzy chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na Wschód. Pamiętacie, co krzyczeliśmy w kampanii wyborczej? Mamy dość takich ludzi!” – dodał.

Tłum skandował: „Mamy dość!” oraz „je..ć PiS!”.

🇵🇱🇪🇺🇵🇱🇪🇺 Przyszliśmy tu dzisiaj, bo chcemy Polski w Europie.

Chcemy Polski otwartej, a nie ksenofobicznej.

Chcemy, by flaga Unii była nadal flagą wszystkich Polaków. #ZostajęwUnii. ✌️ pic.twitter.com/Y4arIZhDXg — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) October 10, 2021

Tusk podziękował pod koniec wszystkim uczestnikom zgromadzenia za „wielką siłę”. Na zakończenie manifestacji odśpiewano hymn Unii Europejskiej – „Odę do radości”.

Po zakończeniu manifestacji cześć uczestników usiłowała dostać się ul. Nowogrodzką pod siedzibę PiS, która była otoczona kordonem policji. W czasie drogi na Nowogrodzką, jeden policjant został uderzony kamieniem, funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę za naruszenie nietykalności – podał wieczorem PAP.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym oraz nad Traktatem o Unii Europejskiej (TUE). Uznał też za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy TUE. Komisja Europejska w reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi”, zaś KE nie zawaha się skorzystać z przysługujących jej uprawnień „w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa europejskiej wspólnoty”. Jak pisaliśmy, podobne wyroki, które wskazywały na wyższość prawa krajowego nad unijnym, zapadały także m.in. w Niemczech, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii oraz na Litwie.

pap / rmf24.pl / wnp.pl / polsatnews.pl / dorzeczy.pl / Kresy.pl