Sasin: Jesteśmy i będziemy członkami UE. Polexit to wymysł opozycji

Jesteśmy i będziemy członkami UE. Realizacja interesów innych państw to nie europejskość, tylko uległość. Polacy to wiedzą. Polexit to wymysł słabej opozycji, która nie ma żadnych innych pomysłów. Jedyne co im pozostaje to straszenie Polaków własnymi urojeniami – napisał w niedzielę Jacek Sasin na Twitterze.

W ostatnim czasie dochodzi do eskalacji sporu na linii polski rząd – KE.