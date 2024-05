Szefowa niemieckiego MSW chce relokacji ukraińskich uchodźców po całej UE

Niemcy domagają się utworzenia stałego systemu “dystrybucji” uchodźców z Ukrainy na terenie całej UE. Szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser (SPD) prowadzi w tym celu kampanię na szczeblu UE.

Niemcy przyjęły ponad 20 razy więcej ukraińskich uchodźców niż Francja – podał w piątek Die Welt. Jak czytamy, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest tym “zaniepokojone”. Dziennik zwraca uwagę, że szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser (SPD) prowadzi na szczeblu UE kampanię na rzecz “dystrybucji nowoprzybyłych z Ukrainy”.

Faeser oświadczyła, że Niemcy “zdecydowanie opowiadają się za solidarnością w rozmieszczeniu osób ubiegających się o ochronę i uważają, że szczególnie konieczne jest przedyskutowanie i znalezienie rozwiązań w zakresie migracji wtórnych z innych państw członkowskich UE” “Dlatego powinniśmy zabiegać o równomierne rozmieszczenie osób przybywających z Ukrainy w całej UE” – stwierdziła niemiecka polityk.

Jej zdaniem, Niemcy przyjęły 20 razy więcej uchodźców z Ukrainy niż np. Francja.

Die Welt zwraca uwagę, że do tej pory Ukraińcy mogli swobodnie wybierać kraj docelowy w UE. Mogli najpierw ubiegać się o ochronę w jednym kraju, a następnie przenieść się do innego, aby ponownie ubiegać się tam o ochronę. Doprowadziło to do sytuacji, że uchodźcy z Ukrainy są wyjątkowo nierównomiernie rozmieszczeni w UE.

Tymczasowa ochrona wynikająca z tzw. dyrektywy o masowym napływie wygasa 4 marca 2025 r. – podkreśla dziennik. Medium zaznacza, że obecnie w UE trwa dyskusja na temat dalszych przepisów dotyczących uchodźców z Ukrainy.

Dane Eurostatu sugerowały, że w marcu 2024 r. w Niemczech przebywało około 1,30 mln ukraińskich uchodźców, w Polsce około 960 tys., a w Czechach około 360 tys. Inne duże kraje UE, takie jak Włochy, przyjęły jedynie około 160 tys. uchodźców – wskazuje Die Welt.

welt.de / Kresy.pl