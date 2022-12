Wielka Brytania wysłała Ukraińcom precyzyjne rakiety samonaprowadzające [+VIDEO]

Wielka Brytania ogłosiła wysłanie na Ukrainę pocisków Brimstone 2. Ukraińcy twierdzą, że rakiety są już w ich posiadaniu.

Jak poinformowało w sobotę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii – „W ramach swojego pakietu pomocy Zjednoczone Królestwo dostarczyło Siłom Zbrojnym Ukrainy precyzyjne rakiety Bromstone 2. Ta pomoc odegrała kluczową rolę w powstrzymywaniu natarcia Rosji”.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022