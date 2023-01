Prezydent Węgier pochwaliła propozycję „rozejmu” ze strony Rosji

Prezydent Węgier Katalin Novák wyraziła nadzieję, że propozycja Rosjan dotyczącą zawieszenia broni w związku z obchodami Bożego Narodzenia przez część wyznawców prawosławia będzie „krokiem w kierunku pokoju”.

„Niech ogłoszone zawieszenie broni w prawosławne Boże Narodzenie będzie krokiem w kierunku pokoju” – napisała Novák na Twitterze.

Let the announced #ceasefire throughout the orthodox Christmas be a step towards #peace !

Jak informowaliśmy, Putin polecił rosyjskiemu ministrowi obrony, aby wprowadził zawieszenie broni na Ukrainie od południa czasu lokalnego w piątek do północy w sobotę, zgodnie z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia.

Mychajło Podolak, doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, skrytykował to działanie prezydenta Rosji. „Po pierwsze. Ukraina nie atakuje obcego terytorium i nie zabija cywilów, tak jak robi to RF [Federacja Rosyjska]” – napisał na Twitterze Podolak.

„Ukraina niszczy na swoim terytorium tylko członków armii okupacyjnej… Po drugie. RF musi opuścić tereny okupowane – tylko wtedy zawrze 'tymczasowy rozejm’. Zachowaj hipokryzję dla siebie” – dodał.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory… Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a „temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

Zdaniem Podolaka: „Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie jest autorytetem dla światowego prawosławia i działa jedynie jako 'propagandzista wojny’. Rosyjska Cerkiew Prawosławna nawołuje do ludobójstwa Ukraińców, zachęca do masowych mordów i nalega na jeszcze większą militaryzację Federacji Rosyjskiej. Dlatego oświadczenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o 'rozejmie bożonarodzeniowym’ jest cyniczną pułapką i elementem propagandy”.

Ponadto strona ukraińska twierdzi, że ogłoszony „rozejm” został wielokrotnie złamany.

Wiele krajów sojuszniczych Ukrainy zareagowało sceptycznie na rosyjską propozycję zawieszenia broni. Departament Stanu USA uznał, że Rosja chce wykorzystać ten czas na odpoczynek i przegrupowanie sił.

“There’s one word that best describes” Putin’s announced Christmas ceasefire in Ukraine, says @StateDeptSpox , “it’s cynical, it’s cynical in large part because it comes just days after Moscow perpetrated these New Year’s Day attacks on Ukraine.”

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nazwał propozycję Kremla fałszywą i obłudną , szef brytyjskiego MSZ stwierdził, że w żaden sposób nie poprawia ona perspektyw pokoju. Podkreślili, że dla rzeczywistego zakończenia wojny Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy.

There’s an aggressor: the Kremlin. And a victim:the Ukrainian people. Withdrawal of Russian troops is only serious option to restore peace & security. Announcement of unilateral ceasefire is as bogus & hypocritical as the illegal & grotesque annexations and accompanying referenda

A 36 hour pause of Russian attacks will do nothing to advance the prospects for peace.

Russia must permanently withdraw its forces, relinquish its illegal control of Ukrainian territory and end its barbaric attacks against innocent civilians.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 5, 2023