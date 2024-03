Indie wezmą udział w odbudowie Ukrainy? Kijów chce, by Nowe Delhi “zredefiniowało” relacje z Moskwą

Ukraina chce, by Indie ponownie zdefiniowały stosunki z Rosją, które – zdaniem Kijowa – są wciąż oparte na dziedzictwie czasów sowieckich. Kijów chce skłonić Indie do udziału w powojennej odbudowie Ukrainy. Szefowie dyplomacji obu krajów ogłosili w piątek zamiar przywrócenia stosunków handlowych i współpracy do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji.

Brytyjski dziennik Financial Times komentował w piątek wizytę szefa MSZ Ukrainy Dmytro Kułeby w Indiach. Jak wskazuje medium, to część wysiłków Kijowa w relacjach z Nowym Delhi, których celem ma być skłonienie strony indyjskiej do ponownego zdefiniowania stosunków z Rosją. Ukraina uważa, że są one wciąż oparte na dziedzictwie czasów sowieckich.

“Współpraca Indii z Rosją opiera się w dużej mierze na spuściźnie sowieckiej. Nie jest to jednak dziedzictwo, które przetrwa wieki. Jest to dziedzictwo, które wyparowuje” – oświadczył Kułeba w rozmowie z FT.

“Relacje chińsko-rosyjskie powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Indii w świetle ich interesów bezpieczeństwa narodowego” – powiedział. Zwrócił uwagę na napięte relacje indyjsko-chińskie, zwłaszcza w związku ze sporami granicznymi Nowego Delhi i Pekinu oraz postawę Chin wobec inwazji Rosji na Ukrainę.

Kułeba wskazał, że Kijów chce skłonić Indie do udziału w powojennej odbudowie Ukrainy. “Ukraina prawdopodobnie stanie się [po zakończeniu wojny] największym placem budowy na świecie, a uczestnictwo indyjskich firm byłoby mile widziane” – podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Agencja Reuters relacjonuje, że szefowie dyplomacji obu krajów ogłosili w piątek zamiar przywrócenia stosunków handlowych i współpracy do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku.

Szczególną uwagę mieli zwrócić na “Formułę Pokoju i kolejne kroki na ścieżce jej realizacji”.

In New Delhi, I had sincere and comprehensive talks with @DrSJaishankar about Ukrainian-Indian bilateral relations, the situation in our regions, and global security.

We paid specific attention to the Peace Formula and next steps on the path of its implementation.

We also… pic.twitter.com/2aLQQBuqAJ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2024