Donbas: Rosjanie nacierają w kierunku Bachmut, notują pewne sukcesy

Ukraiński sztab generalny podał, że siły rosyjskie, atakujące w kierunku miasta Bachmut w Donbasie, odniosły pewne sukcesy. Ukraińcy szykują się do obrony tego miasta, jak również Siwerska na północy.

W swoim czwartkowym, porannym raporcie ukraiński sztab generalny przyznał, że siły rosyjskie odniosły pewne sukcesy na froncie w Donbasie, w rejonie Bachmut.

„Na kierunku bachmuckim wróg stara się polepszyć swoje taktyczne położenie, ale nasi żołnierze odparli działania szturmowe na kierunkach Kłynowe-Bachmut oraz Myroniwśkyj-Semyhirja i zmusili okupantów do wycofania się. Na kierunku Widrodżennia-Werszyna przeciwnik odniósł częściowy sukces, umacniając się na południowym-wschodzie miejscowości Werszyna. Próba posunięcia się naprzód na kierunkach Wołodymyriwka – Soledar i Striapiwka – Soledar zakończyła się dla okupantów niepowodzeniem” – czytamy w komunikacie.

Z informacji ukraińskiego sztabu wynika, że postępy siły rosyjsko-separatystyczne notują na południowy-wschód od Bachmut i głównie stamtąd w ostatnim czasie wyprowadzają natarcia. Wioska Werszyna leży zaledwie kilka kilometrów od tego miasta, podobnie jak miejscowości Pokrowśke i Kłynowe, położone na wschód od Bachmut.

Należy zaznaczyć, że Rosjanie i separatyści mają też lepsze pozycje do ataku dzięki zajęciu przed paroma dniami elektrociepłowni Wuhłehirskiej w Switłodarśku, największej na Ukrainie. W środę wieczorem utratę tego obiektu przez Ukraińców potwierdził Ołeksij Arestowycz, doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy.

Według źródeł powiązanych ze stroną rosyjską, Rosjanie odparli w środę ukraiński kontratak na kierunku miejscowości Pokrowśke na wschód od Bachmut. W walkach tych miały brać udział oddziały z tzw. Grupy Wagnera. Strona rosyjska twierdzi też, że Ukraińcy szykują się do obrony Siewierska przed spodziewanym rosyjskim atakiem. Podobne działania podejmują w Soledarze, miasteczku położonym kilka kilometrów na północny-wschód od Bachmut.

Przypomnijmy, że według źródeł rosyjskich oddziały z tzw. Grupy Wagnera we wtorek po południu całkowicie zajęły Pokrowskoje (ukr. Pokrowśke), miejscowość w obwodzie donieckim, około 10 km na wschód od Bachmut. (ros. Artiomowsk). Część rosyjskich komentatorów wojskowych uważa, że tym samym dla sił rosyjskich i separatystycznych została faktycznie otwarta droga do szturmu na Bachmut od strony wschodniej. Podano też, że siły ukraińskie szykują się do obrony tego miasta, umacniając swoje stanowiska obronne. We wtorek siły ukraińskie zostały wyparte z miejscowości Nowoługańskie koło Switłodarśka, w środę jej okolice były już całkowicie pod rosyjską kontrolą.

W ocenie analityków z amerykańskiego think-tanku ISW, siły rosyjskie najwyraźniej są obecnie w stanie prowadzić jednocześnie tylko dwie większe operacje ofensywne na Ukrainie: w kierunku Siwerska / Siewierska i Bachmut.

„Siły rosyjskie przeznaczyły wystarczające zasoby dla prowadzenia niemal codziennych ataków lądowych i zajmowania terytorium na obu tych osiach, ale nie są w stanie podtrzymać podobnego tempa operacyjnego czy zdobywać terytorium gdziekolwiek indziej na Ukrainie. Stąd rosyjska ofensywa prawdopodobnie zakończy się przed zajęciem innych głównych obszarów miejskich na Ukrainie” – czytamy w analizie.

Unian / ISW / Kresy.pl