Rosja proponuje zawieszenie broni na czas prawosławnego Bożego Narodzenia

Putin polecił rosyjskiemu ministrowi obrony, aby wprowadził zawieszenie broni na Ukrainie od południa czasu lokalnego w piątek do północy w sobotę, zgodnie z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia.

Jak poinformował portal Al Jazeera, prezydent Rosji Władimir Putin polecił rosyjskiemu ministrowi obrony, aby wprowadził zawieszenie broni na Ukrainie od południa czasu lokalnego w piątek do północy w sobotę, zgodnie z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia.

Zobacz też: Kreml: Kijów nie zaproponował żadnego zawieszenia broni na Boże Narodzenie lub Nowy Rok

„Biorąc pod uwagę apel Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, polecam Ministrowi Obrony Federacji Rosyjskiej wprowadzenie zawieszenia broni na całej linii styku stron na Ukrainie od godziny 12:00 6 stycznia 2023 do 24:00 7 stycznia 2023 roku” – ogłosił Putin.

„Wychodząc z faktu, że na terenach objętych działaniami wojennymi mieszka duża liczba obywateli wyznających prawosławie, wzywamy stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia im uczestniczenia w nabożeństwach zarówno w Wigilię Bożego Narodzenia, jak i w Boże Narodzenie” – dodał.

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wezwał do świątecznego zawieszenia broni na Ukrainie: „Ja, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, wzywam wszystkie strony zaangażowane w morderczy konflikt do ustanowienia świątecznego zawieszenia broni od godziny 12:00 czasu moskiewskiego 6 stycznia do godziny 12:00 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczęszczać do cerkwi nabożeństw w Wigilię i Boże Narodzenie” – cytuje swojego zwierzchnika Rosyjska Cerkiew Prawosławna w oświadczeniu opublikowanym w czwartek na swojej stronie internetowej.

Zobacz także: Watykan gotowy do bycia gospodarzem rozmów rosyjsko-ukraińskich

Charles Stratford z Al Jazeery, relacjonując z Kijowa, mówi, że wydaje się „wysoce wątpliwe”, że Ukraina zgodzi się na zawieszenie broni z Rosją.

„Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale można tylko przypuszczać, że będzie ono zgodne z tym, co powiedział Mychajło Podolak” – powiedział Stratford, powołując się na doradcę Zełenskiego, który potępił propozycję Moskwy jako „hipokryzję”.

Mychajło Podolak skrytykował polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące świątecznego zawieszenia broni. „Po pierwsze. Ukraina nie atakuje obcego terytorium i nie zabija cywilów. Tak jak RF [Federacja Rosyjska]” – napisał na Twitterze Podolak.

„Ukraina niszczy na swoim terytorium tylko członków armii okupacyjnej… Po drugie. RF musi opuścić tereny okupowane – tylko wtedy zawrze „tymczasowy rozejm”. Zachowaj hipokryzję dla siebie” – dodał.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a „temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023