MON: nie wyciekły żadne tajne dane, Polska jest bezpieczna

Tylko co trzeci dorosły mieszkaniec Ukrainy był w grudniu 2021 roku gotów do udziału w masowych protestach - wynika z sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

Jak podała w środę agencja Unian, w sondażu przeprowadzonym przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii 32,4 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do udziału w akcjach protestu. Jednocześnie do 64 proc. wzrósł odsetek tych, którzy nie zamierzają wychodzić na ulice, by protestować.

Agencja zaznacza, że pojęcie "protestu" definiowano bardzo różnie. W grupie tych, którzy byli gotowi do takiej aktywności, 15,7 proc. zastrzegało, że chodzi o udział w kampanii wyborczej. Dla 11,3 proc. to wyłącznie udział w legalnych zgromadzeniach a dla 10,3 proc. zbiórka podpisów pod różnymi apelami. 64 proc. osób z tej grupy było gotowych do udziału w protestach w jakiejkolwiek formie.