Bartosiak: USA mogą chcieć wysłał Polaków na pomoc Ukrainie, jeśli Ukraińcy będą przegrywać [+VIDEO]

Dr Jacek Bartosiak, ekspert Strategy & Future ds. geopolityki i strategii polityczno-wojskowej, stwierdził w ubiegłym tygodniu, że USA mogą chcieć wysłać Polaków na pomoc Ukrainie, jeśli Ukraińcy będą przegrywać z Rosją. Jego zdaniem miałoby chodzić o „wyrównanie potencjału”.

Doktor Jacek Bartosiak był w czwartek gościem na kanale „Historia Realna”. Rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie. „Prawdziwa eskalacja wynika moim zdaniem z mobilizacji rezerwistów w armii rosyjskiej. (…) To jest prawdziwa eskalacja. To jest pokazanie i przemówienie Putina. Determinacji, do tego żeby rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść i to jakby zwiększa szczebel eskalacji. (…) Do tego stopnia, że jeżeli Ukraińcy, jeżeli nie daj Boże armia rosyjska się zmobilizuje i będzie liczebna bardzo, jeszcze wyposażona jakimś cudem, a jeszcze nie daj Boże jak Chińczycy wyposażą tę armię, bo chyba Rosjanie już nie dadzą rady jej wyposażyć, to wtedy może być tak, że Amerykanie powiedzą 'ktoś musi wyrównać ten potencjał’, no i kto to będzie wyrównywał, Belgowie, czy my?” – powiedział.

„Ukraińców będzie za mało, będą zmęczeni tą wojną” – dodał. „Trzymajmy kciuki, żeby Rosjanie nie mieli efektywnego systemu zmobilizowania się i tworzenia efektywnej siły bojowej” – wskazał.

Dopytywany, czy sugeruje, że USA mogą chcieć „pchnąć Polskę do otwartej wojny z Rosją”, odpowiedział: „A kto wyrówna potencjał? To nie jest prawdopodobne raczej, bo wygląda jakby Rosjanie się słabo mobilizowali, ale gdyby się skutecznie zmobilizowali i mieli 1,5 – milionową armię, bo takie są pogłoski, że myślą o tym (…), przecież Amerykanie tyle zaangażowali kapitału politycznego w utrzymanie Ukrainy w wojnie, w pokonanie Rosji, sprzętu, pieniędzy i kapitału politycznego, oraz swojej obecności w Europie, łamiąc też kręgosłupy Francuzom i Niemcom, że nie odpuszczą tego”.

„I co, sami wyślą żołnierzy na Ukrainę?” – zapytał. „Myślę, że będzie presja na to, by Polska wzięła udział w wojnie” – dodał.

Wypowiedź Jacka Bartosiaka wywołała komentarze w mediach społecznościowych. „Dość przerażające, ale niestety prawdopodobne, wziąwszy pod uwagę bezgraniczną uległość tej władzy wobec Waszyngtonu. To, co się dzieje w sferze publicznej, wygląda nawet jak przygotowywanie takiego scenariusza” – napisał na Twitterze Łukasz Warzecha, redaktor tygodnika Do Rzeczy.

Kresy.pl