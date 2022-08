Według oficjalnego sondażu większość Rosjan popiera inwazję na Ukrainę

Według Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Społecznej (WCIOM) większość Rosjan nadal popiera wojnę przeciw Ukrainie.

Dyrektor WCIOM Walerij Fiedorow twierdzi, że stosunek Rosjan do operacji wojskowej na Ukrainie został określony w połowie marca – około 10 proc. zmieniło w tym czasie zdanie, a poparcie dla wojny wzrosło do 74-75 proc., teraz sytuacja nie zmienia się radykalnie, zrelacjonowała we wtorek agencja RIA Nowosti.

„Zmieniło się on [stosunek Rosjan do inwazji] gdzieś w ciągu trzech do czterech tygodni – od końca lutego do połowy marca. Powiedziałbym, że wtedy on został ustalony. Zaczęliśmy ze stosunkiem około 65 proc. poparcia, 25 proc. – niezgody na operację specjalną [inwazję na Ukrainę]” – Fiedorow przytoczył wyniki badań z 25 lutego.

„W połowie marca wyszyły inne cyfry – tam 74-75 proc. poparcia i około 15-17 proc. niezgody.” – kontynuował szef WCIOM – „Około 10 proc. badanych zmieniło w tym czasie swoje stanowisko, ci, którzy byli przeciw lub mieli trudności z odpowiedzią przeszli na pozycję poparcia”.

Według Fiedorowa od tego czasu wyniki znacząco już się nie zmieniają. „Sugeruje to, że nastąpiła kluczowy podział, każdy zajął swoje stanowisko i trzyma się tego stanowiska. A wojna informacyjna, która toczy się pełną parą, nie zmienia radykalnie tego stosunku” – podsumował dyrektor pracowni.

Rosja anektowała Krym jeszcze w 2014 roku. Wtedy również wsparła donbaskich separatystów, którzy usunęli kontrolę Kijowa nad jedną trzecią terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego. To łącznie 43 tysiące kilometrów kwadratowych. Stanowiło to 7 proc. terytorium Ukrainy.

24 lutego wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę na szeroką skalę. Aktualnie okupowany obszar Ukrainy jest prawie trzy razy większy. Wynosi około 125 tysięcy kilometrów kwadratowych – 20 proc. powierzchni Ukrainy.

ria.ru/kresy.pl