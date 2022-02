Rosja zaatakowała Ukrainę [+VIDEO]

W czwartek nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły operację militarną przeciwko Ukrainie, atakując z powietrza infrastrukturę wojskową na obszarze całego kraju. Rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Ukrainy. Władimir Putin wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni.

Nad ranem, w czwartek 24 lutego 2022 roku, prezydent Rosji Władimir Putin w pilnym wystąpieniu ogłosił, że Rosja na prośbę władz separatystycznych republik w Donbasie przystąpiła do operacji wojskowej na Ukrainie.

Putin oświadczył, że Moskwa będzie dążyć do „demilitaryzacji i denazyfikacji” Ukrainy. Wezwał też ukraińską armię do złożenia broni.

Rosyjski przywódca ogłosił, że celem rosyjskich działań jest „ochrona ludności”, która przez ostatnie osiem lat doświadczała „poniżenia”. Powtórzył też twierdzenia o rzekomym „ludobójstwie” w Donbasie i o pociągnięciu do odpowiedzialności „tych, którzy dopuścili się szeregu krwawych zbrodni przeciwko pokojowym cywilom, w tym obywatelom rosyjskim”.

Putin twierdził, że Moskwa nie planuje okupacji Ukrainy, ale chodzi o „prawo Ukraińców do samookreślenia”. Mówił też, że Rosja nie może pozwolić na to, by władze w Kijowie pozyskały broń nuklearną. Powtórzył też krytykę rozszerzania NATO na wschód. Wezwał zarazem ukraińskich żołnierzy, by „natychmiast do złożyli broń i wrócili do domu”. Mówił też, że ci, którzy spełnią te żądania „będą mogli swobodnie opuścić strefę działań bojowych i wrócić do swoich rodzin”. Oświadczył też, że wszelką odpowiedzialność za rozlew krwi będzie spoczywać całkowicie na władzach Ukrainy, zaś Moskwa działa „w samoobronie”.

Rosyjski prezydent ostrzegł też, że wszelka zewnętrzna, zagraniczna interwencja spotka się z natychmiastową odpowiedzią: – Ktokolwiek spróbuje stworzyć nam przeszkody, nie mówiąc już o zagrożeniu dla naszego kraju i naszego narodu, powinien wiedzieć, że odpowiedź Rosji nastąpi bez zwłoki i pociągnie za sobą konsekwencje, których nigdy nie spotkaliście w waszej historii. Jesteśmy przygotowani na każdy rozwój wypadków. Wszystkie niezbędne decyzje w związku z tym zostaną podjęte. Mam nadzieję, że zostanę wysłuchany.

Według mediów rosyjskich, wkrótce po wystąpieniu Putina, w szeregu ukraińskich miast, w tym w Kijowie i w Charkowie, rozległy się odgłosy eksplozji. Wcześniej Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także białorusko-ukraińskiej. W nocy miał też miejsce silny cyberatak na ukraińskie serwisy rządowe oraz służb.

Ukraińska agencja Unian podała, że pierwsze eksplozje nastąpiły po godzinie 5 rano czasu lokalnego. W niektórych miejscach, np. w Mariupolu, donoszono o odgłosach strzałów jeszcze wcześniej.

Oficjalnie Rosja twierdzi, że nie ostrzeliwuje ukraińskich miast, ale infrastrukturę wojskową, przy użyciu broni precyzyjnej. Według ministerstwa obrony Rosji, celem jest wyłączenie takiej infrastruktury, środków obrony powietrznej, lotnisk wojskowych praz ukraińskich sił powietrznych.

Wiadomo, że do ataków dochodzi również w rejonie Kijowa, a także w miastach na zachodzie Ukrainy. Media donoszą też o eksplozjach w Mariupolu, Kramatorsku i w Odessie, jak również w Dnipro i Charkowie. Potwierdzają to nagrania w sieci.

Rosjanie uderzyli m.in. w lotnisko wojskowe Wasylkiw pod Kijowem, a także w bazę powietrzną pod Charkowem oraz w Mikołajowie. Ponadto, trafione miało zostać też lotnisko wojskowe w Stanisławowie (Iwano-Frankowsku)Syreny alarmowe rozległy się w Kijowie, a także we Lwowie.

Rosyjskie dowództwo twierdzi, że ukraińskie systemy obrony powietrznej zostały unieszkodliwione, a lotniska wojskowe wyłączone z użytku. Rosjanie twierdzą też, że w miejscach, gdzie rosyjskie oddziały przekroczyły granice, ukraińska straż graniczna rzekomo nie stawiała oporu. W sieci dostępne są nagrania, wskazujące, że rosyjskie siły pancerne wkroczyły także z terytorium Białorusi.

Nad ranem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju. MSZ Ukrainy ogłosiło, że celem Rosji jest zniszczenie państwa ukraińskiego.

Ukraińskie dowództwo informuje o zestrzeleniu co najmniej kilku rosyjskich samolotów nad wschodnią Ukrainą.

BREAKING — Ukrainian military says it shot down 5 Russian planes and Russian helicopter in Eastern Ukraine, Luhansk pic.twitter.com/acpjniipxB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

W Donbasie siły rosyjskie zaatakowały w rejonie miast Szczastia i Stanica Ługańska. Są też doniesienia o rzekomo pospiesznym postępie rosyjskich wojsk w kierunku Charkowa. Zaatakowano też rejon portu wojennego w Oczakowie.

allegedly Russian armour in Kharkiv pic.twitter.com/fo607bjvvx — tom (@tom_bullock_) February 24, 2022

MSW Ukrainy podało, że ofensywę rosyjską poprzedził ostrzał artyleryjski. Wojska pancerne przekroczyły ukraińską granicę na odcinkach w obwodach: czernihowskim, sumskim, ługańskim i charkowskim. „Ostrzelano większość oddziałów granicznych i straży granicznej obwodów ługańskiego, sumskiego, charkowskiego, czernihowskiego i żytomierskiego. Według dostępnych informacji wśród funkcjonariuszy straży granicznej rannych zostało kilku żołnierzy” – poinformowało w komunikacie ministerstwo. „Żołnierze Państwowej Straży Granicznej Ukrainy wraz z Siłami Zbrojnymi podejmują wszelkie działania, aby powstrzymać wroga” – zaznacza ukraińskie MSW.

TASS / Interfax / Kresy.pl