Żelazna Kopuła obroni Cypr? Media: Podpisano wstępne porozumienia

Atak dżihadystów z ekstremistycznej organizacji Asz-Szabab rozpoczął się w piątek wieczorem. Używając broni automatycznej i bomb grupa członków organizacji zaatakowała hotel Hayat w stolicy Somalii. Jak podał portal Al Jazeery hotel stał się celem ataku prawdopodobnie dlatego, że często gości lokalnych polityków i najwyższych urzędników.

Asz-Szabab, najsilniejsza organizacja dżiahadystyczna we wschodniej Afryce szybko wzięła odpowiedzialność za atak. Jej bojownicy po wtargnięciu do hotelu zostali oblężeni przez miejscowe siły bezpieczeństwa. Oblężenie trwało około 30 godzin - do sobotniego wieczoru. Bilans to śmierć co najmniej 13 cywili. Kilkadziesiąt cywilnych osób zostało rannych. Terroryści zginęli. Po zakończeniu oblężenia funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia budynku czy nie znajdują się w nim ładunki wybuchowe.