Brytyjski wywiad: w wyniku wojny aż jedna czwarta mieszkańców Ukrainy opuściła swój kraj

W wyniku rosyjskiej inwazji aż jedna czwarta mieszkańców Ukrainy opuściła swój kraj – zwraca uwagę brytyjski wywiad.

Resort obrony Wielkiej Brytanii podał w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że 29 czerwca ukraińskie władze poinformowały, iż na mocy nadzwyczajnych przepisów od lipca 2022 roku 139 tys. obywateli zostało ewakuowanych ze stref walk na kontrolowanych przez Kijów obszarach obwodów donieckiego, charkowskiego i chersońskiego.

„To tylko część trwającego na Ukrainie szerszego kryzysu związanego z wysiedleniami. ONZ szacuje, że 6,3 miliona Ukraińców pozostaje uchodźcami, a ponad pięć milionów miało zostać przesiedlonych wewnątrz kraju. W wyniku inwazji Rosji jedna czwarta Ukraińców z przedwojennej populacji wynoszącej 44 miliony pozostaje zmuszona do przebywania poza swoimi domami” – czytamy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 July 2023.

Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 3, 2023