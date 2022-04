Lewica chce „europejskich sił obronnych” i unijnej służby kontrwywiadu

Liderzy Lewicy przedstawili w sobotę postulaty działań w ramach Unii Europejskiej dotyczące Ukrainy, bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego. Postulaty Lewicy dotyczą m.in. powstania „europejskich sił obronnych” i europejskiej służby kontrwywiadowczej.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy pt. „Bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie”. Liderzy formacji: Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, przedstawili swoje postulaty dotyczące Ukrainy, bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego – podaje PAP.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Europoseł Robert Biedroń zaapelował, by dopuścić ukraińskich parlamentarzystów do uczestnictwa w Parlamencie Europejskich i nadać im status obserwatorów. Przekazał także, że Lewica chce likwidacji europejskiego liberum veto, by żaden kraj „nie blokował korzystnych dla całej wspólnoty rozwiązań”. Wskazał premiera Mateusz Morawieckiego, któremu zarzucił blokowanie pakietu klimatycznego.

Zobacz także: Ziobro: Odrzućmy pakiet klimatyczny. Prąd będzie tańszy o 60 proc.

Ugrupowanie chce, by zasada jednomyślności została zastąpiona wzmocnioną większością kwalifikowaną – 72 procent państw i 65 procent ludności.

Kolejny postulat, który wymienił, to dołączenie Polski do prokuratury europejskiej, ponieważ – jak mówił – „bycie w tej wspólnocie gwarantuje nam wszystkim, wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, bezpieczeństwo prawne”. Zaapelował o to do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Zaproponował także ustanowienie 2 maja dniem wolnym od pracy. „2 maja obudziliśmy się w Unii Europejskiej” – stwierdził.

Poseł Adrian Zandberg powiedział, że powinna powstać europejska spółdzielnia energetyczna, która po odejściu od surowców z Rosji mogłaby wspólnie kupować gaz i inne paliwa dla wszystkich państw UE. „Na podobnej zasadzie, jak wspólnie kupowano szczepionki przeciw COVID-19” – podkreślił.

„Polska powinna położyć na stole odważną propozycję – wspólne ministerstwo energetyki zawiadujące nowymi funduszami własnymi na czyste źródła energii w całej Europie” – dodał.

Jego zdaniem Polska powinna zaproponować wydzierżawienie elektrowni atomowych od Niemiec, które chcą je zamykać.

„Uważamy, że Polska, która jest największym krajem w regionie, może być liderem regionu, powinna zaproponować Republice Federalnej (Niemiec) powołanie wspólnych jednostek obrony przeciwrakietowej i takie europejskie jednostki mógłby chronić przed agresją z nieba terytorium Niemiec, Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” – Zandberg odniósł się do kwestii bezpieczeństwa. „To powinien być zaczyn wspólnych europejskich sił obronnych” – dodał.

Zobacz także: Siły szybkiego reagowania UE i 500 mln euro dla Ukrainy – Błaszczak o decyzjach unijnych ministrów

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaproponował utworzenie „Funduszu Pomocna Dłoń”. Miałby być wsparciem dla krajów, w tym obecnie dla Polski, które przyjmują uchodźców.

Zaproponował także stworzenie europejskiej służby kontrwywiadowczej, która miałaby podejmować działania kontrwywiadowcze w UE względem agentów Rosji. „Będziemy więcej wiedzieli, jeżeli powstanie europejska służba kontrwywiadowcza, o tym, czy maile pomiędzy urzędnikami krążą dlatego, że inni urzędnicy je wypuszczają, bo nie lubią swoich kolegów z pracy, czy faktycznie robią to służby zagraniczne” – powiedział.

Zobacz także: „Bezpieczna Polska” według PO: pogłębianie integracji z UE, poparcie dla budowy unijnej armii, wspieranie Ukrainy

pap / wnp.pl / Kresy.pl