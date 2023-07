Ukraiński wywiad: Zagrożenie zniszczeniem Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zmniejsza się

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego powiedział w czwartek, że groźba ataku na Zaporoską Elektrownię Jądrową zmniejsza się, ale może z łatwością powrócić – przekazała agencja prasowa Reuters.

Szef wywiadu Kyryło Budanow skomentował to w wywiadzie dla agencji Reuters po kilkudniowych ostrzeżeniach ze strony ukraińskich i rosyjskich urzędników, którzy oskarżali się nawzajem o planowanie ataku na największą europejską elektrownię jądrową.

„Zagrożenie maleje” – powiedział Budanow, który jest szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy w Ministerstwie Obrony Narodowe. Budanow nie podał szczegółów, co zrobiono, aby zmniejszyć zagrożenie, ani na czym to polegało. Dał jasno do zrozumienia, że wierzy, iż groźba została jedynie odłożona na później.

„Przepraszam, nie mogę powiedzieć, co się ostatnio wydarzyło, ale faktem jest, że zagrożenie maleje” – powiedział. „Oznacza to, że przynajmniej wspólnymi siłami udało nam się jakoś odłożyć w czasie katastrofę technogenną”.

„To nie jest wyeliminowane. Dopóki stacja jest zajęta, może się to powtórzyć w dowolnym momencie, jeśli zechcą” – powiedział.

Przypomnijmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał we wtorek, że rosyjskie wojsko umieściło „przedmioty przypominające materiały wybuchowe” na dachu kilku bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

„Możliwe, że [siły rosyjskie zrobiły to], aby zasymulować atak na stację” – powiedział Zełenski. Ostrzegł także prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że rosyjskie wojska planują „niebezpieczne prowokacje” w zaporoskiej fabryce.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy wydało zalecenia na wypadek wybuchu w elektrowni. Obejmują one przygotowanie mieszkańców „strefy potencjalnego wypadku radiacyjnego” do ewakuacji.

