Połowa Polaków popiera pomoc zbrojną, z udziałem wojska, dla Ukrainy [SONDAŻ]

Połowa Polaków uważa, że Polska powinna wspomóc walczącą z Rosją Ukrainę zbrojnie, z udziałem wojska, a zdecydowanych zwolenników takiego podejścia jest dwa razy więcej niż przeciwników – wynika z sondażu Kantar Public dla „Polityki”.

W opublikowanym w środę sondażu Kantar Public dla tygodnika „Polityka”, respondentów zapytano, czy kraje członkowskie NATO, w tym Polska, powinny zbrojnie, z udziałem wojska pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. Połowa odpowiedziała twierdząco. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 27 proc. badanych, a 23 proc. – „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 37 proc. respondentów, z czego zdecydowani przeciwnicy pomocy zbrojnej, z udziałem wojska, to 16 proc. 13 proc. ankietowanych nie miało jednoznacznego zdania w tej sprawie.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W sprawie podejścia do uchodźców z Ukrainy, większość Polaków uważa, że „powinni zostać w Polsce tak długo, jak to konieczne”. Tego zdania jest 53 proc. badanych. Co trzeci ankietowany jest zdania, że uchodźcy powinni zostać przyjęci czasowo, a potem przemieszczeni do innych krajów. Zwolennicy jak najszybszego odesłania ukraińskich uchodźców do innych państw członkowskich UE stanowią 6 proc.

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za tym, by w ramach pomocy Ukrainie prowadzić na Rosję sankcję, nawet jeśli sprawi to, że w Polsce wzrosną ceny. Tak uważa 84 proc. ankietowanych, z czego ponad połowa (56 proc.) to zdecydowani zwolennicy takich rozwiązań. Przeciw jest 9 proc. ankietowanych, w tym tylko 3 proc. zdecydowanie. 7 proc. respondentów nie miało zdania.

Ponadto, aż trzy czwarte badanych uważa, że po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej „trzeba jeszcze mocniej bronić demokracji, praworządności i niezależnych sądów w Polsce, bo ich brak prowadzi do takiego systemu, jaki panuje w Rosji”. Z takim stwierdzeniem nie zgadza się jedynie 13 proc., a 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jednocześnie, 78 proc. ankietowanych zgadza się z tym, że obecnie, w sytuacji zagrożenia, trzeba odłożyć spory polityczne na później i wspierać działania obozu rządzącego. Przeciw jest 13 procent. Co więcej, prawie połowa badanych (45 proc.) przyznaje, że wojna na Ukrainie „pokazała, że obóz rządzący zawsze prowadził dobrą politykę zagraniczną i miał rację w ocenie Rosji, a opozycja i UE się myliły”. ” Z takim poglądem nie zgadza się 34 proc.

Badanie Kantar Public zostało zrealizowane w dniach 18-21 marca br. z pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Przeczytaj: Sondaż: 80% Polaków chce zamrożenia cen w sklepach

Czytaj również: Rosjanie chcą inwazji na Polskę? Polskie media powielają dezinformację

Interia.pl / Kresy.pl