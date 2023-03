WSJ: Przywódca Chin planuje rozmowę z Zełenskim. Pierwszy raz od początku wojny

Stanisław Żaryn zauważył, że działania Igora Isajewa, jego tezy oraz sposób funkcjonowania, mogą prowadzić do wytworzenia w Polsce nastrojów antyukraińskich, a także ułatwiać rosyjskiej propagandzie osiąganie celów przeciwko Polsce.

"Rosyjska dezinformacja to działania, które mają prowadzić do określonych reakcji i działań strony atakowanej. Celem strategicznym Kremla pozostaje wytworzenie niechęci Polaków do pomagania Ukrainie i Ukraińcom. Żeby podsycać takie nastroje w Polsce, Rosjanie mogą korzystać m. in. z przekazów prowokacyjnych, których wydźwięk jest na pierwszy rzut oka proukraiński, ale które w rzeczywistości mają dawać efekty w postaci negatywnych emocji wobec angażowania się na rzecz Ukrainy" - napisał Żaryn. Jego zdaniem wpisuje się w to działalność Isajewa.