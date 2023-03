Włoski senator: Rosja tworzy bombę migracyjną przeciwko Europie

Rosja tworzy prawdziwą bombę migracyjną, by postawić Europę w trudnej sytuacji – oświadczył senator współrządzącej we Włoszech Ligi Massimiliano Romeo. Odniósł się w ten sposób do nasilającego się napływu migrantów na włoskie wybrzeża. „Nadszedł czas, by zaangażować także Sojusz Północnoatlantycki” – podkreślił.

W poniedziałek szef klubu parlamentarnego Ligi w Senacie udzielił wywiadu dla dziennika „Libero”. „Naszym celem jest to, by ograniczyć podróże, redukując w ten sposób liczbę ofiar. Ale to oczywiste, że sami nie możemy tego zrobić” – oświadczył, cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

Włoski senator wskazał na sytuację panującą w niektórych strefach Afryki Północnej, gdzie „przeplatają się interesy Turcji, Rosji, Chin, Iranu”. „Ale oczywiste wydaje się, że na przykład Rosja miałaby interesy w zdestabilizowaniu tego obszaru geograficznego, by zwiększyć napływ migracyjny i postawić w trudnej sytuacji państwa europejskie, które opowiedziały się przeciwko niej w wojnie z Ukrainą” – powiedział.

Wyraził opinię, że gdyby doszło do „zaognienia sytuacji politycznej w północnej Afryce, byłaby to katastrofa dla Europy i przede wszystkim dla Włoch, które są na pierwszej linii na Morzu Śródziemnym”.

„To nie może być tylko włoski problem ani nawet europejski. Nadszedł czas, by zaangażować także Sojusz Północnoatlantycki” – zaznaczył.

Zdaniem Romeo potrzebny jest natychmiastowy plan, który ustabilizuje z jednej strony sytuację geopolityczną w Afryce, z drugiej zaś przewidywać będzie patrole na Morzu Śródziemnym i „zablokowanie podróży”.

Przypomnijmy, że Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta i Włochy konsultują się i wzywają pozostałe państwa Unii Europejskiej do pomocy w zarządzaniu nielegalną migracją z innych kontynentów.

Tymczasem, jak informowaliśmy, włoski rząd zamierza przyjąć w tym roku kontyngent prawie pół miliona imigrantów. Chodzi o osoby, które chcą przybyć do Włoch legalnie. Poinformował o tym na początku marca włoski minister rolnictwa Francesco Lollobrigida.

„W tym roku będziemy pracować nad tym, by sprowadzić prawie 500 tysięcy legalnych imigrantów. Może to zostać zorganizowane poprzez porozumienia wielostronne i dwustronne na rzecz wspierania legalnej imigracji” – powiedział Lollobrigida.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl