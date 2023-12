Biden zaprosił Zełenskiego do Białego Domu

Prezydent USA Joe Biden przyjmie we wtorek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie nastąpi w momencie, gdy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy.

Wizyta, którą Biały Dom ogłosił w niedzielę, będzie trzecią wizytą Zełenskiego w Waszyngtonie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. CNN zwraca uwagę, że wizyta przypada na moment burzliwych negocjacji Kongresu w sprawie dalszej pomocy dla Ukrainy.

Spotkanie w Białym Domu ma “podkreślić niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wspieranie narodu ukraińskiego w jego obronie przed brutalną inwazją Rosji” – oświadczyła sekretarz prasowa amerykańskiego prezydenta Karine Jean-Pierre.

“W miarę jak Rosja wzmaga ataki przy użyciu rakiet i dronów na Ukrainę, przywódcy będą omawiać pilne potrzeby Ukrainy i żywotne znaczenie dalszego wsparcia Stanów Zjednoczonych w tym krytycznym momencie” – dodała.

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson również spotka się z Zełenskim.

Biuro Zełenskiego podało, że podczas serii wtorkowych spotkań omówiona zostanie “dalsza współpraca obronna” Ukrainy i USA.

Spotkanie nastąpi w momencie, gdy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. Spór ma związek z żądaniem Republikanów, by powiązać dodatkowe środki dla Ukrainy z reorganizacją amerykańskiej polityki imigracyjnej i granicznej.

W ubiegłym tygodniu sekretarz skarbu USA, Janet Yellen powiedziała, że Ukraina pilnie potrzebuje zatwierdzenia przez amerykański parlament dalszych środków na wsparcie finansowe tego kraju. Wyraziła opinię, że jeśli Kongres nie udzieli pomocy, Stany Zjednoczone będą „odpowiedzialne za porażkę Ukrainy”.

Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał swoje planowane wystąpienie online na forum Kongresu USA. Chciał w nim bezpośrednio zaapelować do kongresmenów o wsparcie finansowe.

Na początku grudnia doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że kończą się zasoby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Wezwał też Kongres do odnowienia wsparcia dla niej. Z kolei Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że jeśli do końca tego roku Kongres nie zatwierdzi funduszy na dalsze wspieranie Ukrainy, to później dostarczanie pomocy na odpowiednim poziomie będzie niezmiernie trudne.

edition.cnn.com / Kresy.pl