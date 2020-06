Mosbacher: „W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA”

„To mylące stwierdzenie – nazwa „Fort Trump” nigdy nie była rozważana. Uwaga prezydenta Donalda Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA” – oświadczyła w niedzielę ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W niedzielę Mosbacher odniosła się na Twitterze do fragmentu książki byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna Boltona pt. „The Room Where It Happened”. Napisał on, że prezydent USA przyznał w rozmowie z nim, że nie pamięta by zgodził się na Fort Trump w Polsce. Oświadczyła, że uwaga prezydenta USA jest skierowana na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, która została podpisana przez obydwu prezydentów i jest na bieżąco realizowana zgodnie z planem. Zapowiedziała, że w Polsce będzie więcej żołnierzy USA.

„To mylące stwierdzenie – nazwa ‚Fort Trump’ nigdy nie była rozważana. Uwaga prezydenta Donalda Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem” – napisała amerykańska ambasador.

„W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA” – dodała.

