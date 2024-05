W Gruzji opozycja próbuje wymusić na rządzie rezygnację z wdrażania ustawy regulujących funkcjonowanie organizacji finansowanych z zagranicy. Do krytyki przyłączyli się Amerykanie.

William Courtney, ambasador USA w Gruzji w latach 1995–1997, powiedział, że to, co nazwał „przechwyceniem” władzy w Gruzji przez partię “Gruzińskie Marzenie” nadwyręża stosunki Tbilisi ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle na Zachodzie. Porównał działania obecnego gruzińskiego premiera do polityki Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki, jak podała w piątek gruzińska sekcja Radia Wolna Europa.



Premier Gruzji Irakli Kobachidze już określił stwierdzenia Coutneya “fałszywymi”. W piątkowym wpisie na X wspomniał on o rozmowie z przedstawicielem Departamentu Stanu Derekiem Cholletem, jaką przeprowadził w czwartek. Jak zadeklarował “wyraziłem moje szczere rozczarowanie dwiema próbami rewolucji w latach 2020–2023, wspieranymi przez byłego ambasadora USA, tymi próbami przeprowadzonymi za pośrednictwem organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Gdyby te próby zakończyły się sukcesem, w Gruzji zostałaby otwarta druga linia frontu”. Ostatnie zdanie stanowi wyraźną aluzję do wojny na Ukrainie.



Odnosząc się do protestów opozycji gruziński premiera stwierdził – “Poza tym wyjaśniłem panu Cholletowi, że fałszywe oświadczenia urzędników Departamentu Stanu USA na temat ustawy o przejrzystości i wiece uliczne przypominają nam podobne fałszywe oświadczenia składane przez byłego ambasadora USA w latach 2020-2023, które służyły ułatwieniu przemocy ze strony podmiotów finansowanych z zagranicy oraz wsparciu ówczesnych procesów rewolucyjnych”.

Kobachidze uznał, że zaciążyło to na relacjach między jego państwem i USA – “Wyjaśniłem także panu Cholletowi, że wznowienie stosunków na tym tle wymaga szczególnego wysiłku, co jest niemożliwe bez sprawiedliwego i uczciwego podejścia.”

Odnosząc się do rozbijania przez amerykańską policję propalestyńskich protestów studentów Gruzin stwierdził – “Nie wyraziłem swoich obaw panu Cholletowi w związku z brutalnym stłumieniem wiecu protestacyjnego studentów w Nowym Jorku”.

Spoke to @CounselorDOS and expressed my sincere disappointment with the two revolution attempts of 2020-2023 supported by the former US Ambassador and those carried out through NGOs financed from external sources. Had these attempts been successful, the second front line would…

— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) May 3, 2024