Podolak: świat uznaje prawo Ukrainy do atakowania celów na terytorium Rosji

Świat uznaje prawo Ukrainy do atakowania rosyjskich magazynów i baz – twierdzi doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. Powołał się na słowa szefa dyplomacji USA.

W środę sekretarz stanu USA Antony Blinken, zeznając przed komisją amerykańskiego Senatu powiedział, że Ukraina ma prawo do tego, by zrobić wszystko co może, żeby się chronić – w tym także do atakowania celów na terytorium Rosji.

– Jesteśmy zdeterminowani przekazać im to, czego potrzebują, żeby poradzili sobie z rosyjską agresją i wypchnęli Rosjan ze swojego kraju. To do Ukrainy należy decyzja, czy podejmować działania wykraczające poza jej granice – powiedział Blinken.

– Moja osobista opinia jest taka, że dla nich żywotne znaczenie ma to, żeby zrobić wszystko co konieczne, by mogli się ochronić przed rosyjską agresją. A wybór taktyki w tym przypadku jest ich własną decyzją. W kwestii tych systemów [uzbrojenia – red.], to co robimy, to upewnianie się, że Ukraińcy mają środki do obrony – oświadczył szef dyplomacji USA.

Jego zdaniem, natura wojny uległa zmianie i to, co teraz dzieje się na wschodzie i na południu Ukrainy różni się do tego, co wcześniej miało miejsce pod Kijowem. Zaznaczył, że zmiana dotyczy też środków walki, potrzebnych siłom ukraińskim do odparcia agresora. – Krytyczne znaczenie ma artyleria. Pracujemy nad tym, żeby [Ukraińcy – red.] ją dostali. Uzbrojenie przeciwokrętowe (…) też jest ważne, ciężka broń, czołgi itd.

Słowa Blinkena skomentował Mychajło Podolak, doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Zamieścił na ten temat dwa wpisy na Twitterze o analogicznej treści, w językach ukraińskim i angielskim.

„Ukraina powinna decydować, czy uderzać na rosyjskie instalacje wojskowe – powiedział Antony Blinken. Rosja zaatakowała Ukrainę i zabija cywilów. Ukraina będzie się bronić na wszelkie sposoby, w tym atakując magazyny i bazy rosyjskich zabójców. Świat uznaje to prawo” – napisał Podolak.

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Jak podawaliśmy, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii (tytułowany ministrem ds. sił zbrojnych) James Heappey wyraził zdanie, że Ukraina ma pełne prawo atakować „uprawnione cele wojskowe” na terytorium Rosji, by zakłócić rosyjskie ataki, także przy użyciu broni otrzymanej od Brytyjczyków.

Jego słowa spotkały się z komentarzem rosyjskiego ministerstwa obrony. Rosja zagroziła atakowaniem ukraińskich centrów decyzyjnych, w których mają znajdować się brytyjscy doradcy wojskowi.

W ostatnich tygodniach regularnie pojawiają się kolejne informacje o eksplozjach i ostrzale na terenie rosyjskich obwodów, sąsiadujących z Ukrainą od północnego wschodu, głównie w obwodzie biełgorodzkim . Rosjanie twierdzą, że to ataki ze strony Ukrainy, przeprowadzane głównie przy użyciu śmigłowców i dronów. Przypomnijmy, że w środę doszło do eksplozji i pożaru w składzie amunicji w rejonie wsi Staraja Nielidowka koło Biełgorodu.

