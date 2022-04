Oświadczenie brytyjskiego ministra. Rosja grozi „proporcjonalną odpowiedzią”

W odpowiedzi na oświadczenie brytyjskiego wiceministra Rosja zagroziła atakowaniem ukraińskich centrów decyzyjnych, w których mają znajdować się brytyjscy doradcy wojskowi.

Jak podawaliśmy, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii (tytułowany ministrem ds. sił zbrojnych) James Heappey wyraził zdanie, że Ukraina ma pełne prawo atakować „uprawnione cele wojskowe” na terytorium Rosji, by zakłócić rosyjskie ataki, także przy użyciu broni otrzymanej od Brytyjczyków. Jego słowa spotkały się z komentarzem rosyjskiego ministerstwa obrony.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W wydanym we wtorek komunikacie ministerstwo obrony Rosji stwierdziło, że jest to „bezpośrednie prowokowanie kijowskiego reżimu” przez Londyn do atakowania rosyjskiego terytorium. Zagrożono, że w razie próby realizacji podobnych działań, spotkają się one z „proporcjonalną odpowiedzią” Rosji.

Rosyjski resort obrony stwierdził, że siły zbrojne Rosji są w stałej gotowości do rozpoczęcia „dalekosiężnych precyzyjnych uderzeń odwetowych na odpowiednie ośrodki decyzyjne w Kijowie”.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony zachodni doradcy mający przebywać w centrach dowodzenia w Kijowie „niekoniecznie będą stanowić problem” w podejmowaniu przez Rosję decyzji o „akcjach odwetowych”.

Jak pisaliśmy, Wielka Brytania przekaże Ukrainie 20 samobieżnych haubic AS90 i dziesiątki tysięcy pocisków. Informacje te podał także ukraiński resort obrony. Wspomniane uzbrojenie zostanie najpierw wysłane do Polski, gdzie ukraińscy żołnierze będą szkoleni z jego obsługi.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potwierdził w czwartek, że ukraińscy żołnierze są szkoleni zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii z obsługi wysyłanego im sprzętu wojskowego.

Informowaliśmy też, że brytyjskie media, „The Mirror” i „The Sun” napisały, że Wielka Brytania ma wysłać Ukrainie samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, w postaci transporterów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie rakiet Starstreak. Mają one pomóc w odparciu rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy.

Kresy.pl / tass.ru