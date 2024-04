Szefowa KE apeluje do Senatu USA. Chodzi o 61 mld dolarów dla Ukrainy

Szefowa KE Ursula von der Leyen zaapelowała do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie w sprawie 61-miliardowego pakietu pomocy dla Ukrainy.

W sobotę Izba Reprezentantów Kongresu USA zatwierdziła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 60,8 mld dolarów. “Za” głosowało 311 kongresmenów, a 112 było “przeciw”. W przypadku Partii Republikańskiej, pakiet poparło tylko 101 z nich, podczas gdy 112 było przeciw. Pakiet musi jeszcze zatwierdzić Senat, co najprawdopodobniej będzie formalnością, po czym trafi on do podpisu na biurko prezydenta Joe Bidena. Według amerykańskich mediów, pierwsze dostawy amunicji mogą ruszyć w ciągu kilku dni.

W sobotę decyzję Izby Reprezentantów USA skomentowała szefowa KE Ursula von der Leyen. “Z radością przyjmuję zdecydowane pozytywne głosowanie w Izbie Reprezentantów USA. Ukraina zasługuje na całe wsparcie, jakie może uzyskać przeciwko Rosji. Teraz apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie, ponieważ stawką jest ludzkie życie. Sojusznicy transatlantyccy są zjednoczeni we wsparciu dla wolności i demokracji” – napisała na platformie X.

