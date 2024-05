Hamas zaakceptował propozycję porozumienia rozejmowego – Izrael bombarduje

Hamas oświadczył, że zgadza się na propozycję zawieszenia broni w siedmiomiesięcznej wojnie w Gazie przedstawioną przez mediujący Katar i Egipt. Izrael twierdzi, że propozycja ta nie spełnia jego żądań.

„Ismail Hanija, szef biura politycznego ruchu Hamasu, przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Kataru, szejkiem Mohammedem ibn Abdul Rahmanem Al-Thanim oraz szefem wywiadu egipskiego, panem Abbasem Kamelem, i poinformował ich o zgodzie Hamasu na ich propozycję porozumienia o zawieszeniu broni” – palestyńskie ugrupowanie polityczno-wojskowe podało w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na jego oficjalnej stronie internetowej, którego fragment przytoczyła Al Jazeera.



Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu stwierdziło, że proponowane porozumienie uważa za niesatysfakcjonujące lecz jest gotowy do rozmów. „Chociaż propozycja Hamasu jest daleka od niezbędnych wymagań Izraela, Izrael wyśle ​​delegację roboczą do mediatorów, aby wyczerpać możliwość osiągnięcia porozumienia na warunkach akceptowalnych dla Izraela” – oznajmił w poście na X Netanjahu.

Chalil al-Hajja, członek biura politycznego Hamasu, powiedział Al Jazeerze, że katarsko-egipska propozycja obejmuje wycofanie sił izraelskich z Gazy i powrót wysiedlonych Palestyńczyków do ich domów, a także wymianę izraelskich jeńców i więźniów palestyńskich. Według Palestyńczyka propozycja obejmuje trzy etapy rozejmowe, z których każdy trwać ma 42 dni.

W pierwszej fazie wznowione zostaną pośrednie negocjacje za pośrednictwem mediatorów w sprawie wymiany jeńców i więźniów. Dodał, że nastąpić powinno również wycofanie części izraelskich żołnierzy z niektórych obszarów palestyńskiej eksklawy, wraz z niezakłóconym powrotem uchodźców do ich domów oraz przepływem pomocy humanitarnej i paliwa do Gazy.

Al-Hajjaa powiedział, że w drugiej fazie ma nastąpić całkowite i trwałe wstrzymanie działań wojskowych w Gazie. Ostatni etap ma się skupiać na odbudowie Strefy Gazy pod nadzorem Egiptu, Kataru i agencji ONZ.

Informacje o decyzji Hamasu wywołały fetę wśród mieszkańców Strefy Gazy.

