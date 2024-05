“Grupa dywersantów”. Doniesienia o kolejnej próbie podpalenia obiektu wielkopowierzchniowego w Warszawie

W Warszawie miało dojść do próby podpalenia wielkopowierzchniowego obiektu. Doniesienia medialne sugerują, że odpowiedzialna za to jest prawdopodobnie “kilkuosobowa grupa dywersantów”.

Media informują o próbie podpalenia wielkopowierzchniowego obiektu w Warszawie. Jak czytamy, okazała się ona nieskuteczna. Służby znalazły zapalniki, które mogły być uruchomione drogą radiową. Z ośmiu zadziałały tylko dwa. W piątek Radio ZET informowało o zatrzymaniu podejrzanego.

“Według naszych informatorów, po tym odkryciu, w tajnym obiekcie Komendy Głównej Policji powołano sztab, w skład którego weszli funkcjonariusze wszystkich służb podległych MSWiA i MON. Jego intensywna praca doprowadziła do ujęcia kilku członków grupy dywersyjnej. Radio ZET informowało o zatrzymaniu 17 maja pierwszej osoby w podwarszawskich Ząbkach. Kolejny członek grupy został zatrzymany w minionym tygodniu” – podaje Radio ZET w sobotę.

TVP 3 Warszawa informuje, że sprawę bada sztab, złożony z przedstawicieli służb. “Priorytetem jest złapanie wszystkich członków grupy dywersyjnej, która miała stać za próbą podpalenia” – czytamy.

“Mamy odnotowanych siedem prób udanych lub zatrzymanych w ostatniej chwili prób sabotażu. Takiego bezpośredniego sabotażu. Mamy dowody, że osoby, które chciały do tego doprowadzić były wprost wynajęte przez rosyjskie służby. Mówimy tu o celowych podpaleniach, czy to lasy czy to centra handlowe, ale także o pobiciach na zlecenie białoruskiej i rosyjskiej służby specjalnej, więc to są bardzo poważne sprawy” – oświadczył w piątek na spotkaniu w Białymstoku premier Donald Tusk.

Wcześniej przekazał, że “jest dość prawdopodobne”, iż służby rosyjskie “miały coś wspólnego” z pożarem centrum handlowego przy Marywilskiej 44 na warszawskiej Białołęce.

