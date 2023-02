Joe Biden z wizytą w Kijowie. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie

W poniedziałek Joe Biden odwiedził Kijów. Media piszą o „nieoczekiwanej wizycie”. Wcześniej na całej Ukrainie został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.

Prezydent USA Joe Biden skomentował swoją wizytę na Twitterze. „W związku ze zbliżającą się rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dziś w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy” – napisał.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I’m in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

