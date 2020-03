Macedonia Północna stała się członkiem NATO

W piątek Macedonia Północna stała się nowym państwem członkowskim NATO. Oficjalna ceremonia podniesienia flagi tego kraju odbędzie się w poniedziałek, w kwaterze głównej Sojuszu.

Jak oficjalnie poinformowała kwatera główna NATO, Macedonia Północna złożyła dokument przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie i w związku z tym, stała się nowym członkiem Sojuszu. Protokół w tej sprawie został w ubiegłym miesiącu podpisany przez przedstawicieli 29 państw członkowskich.

Warunkiem przystąpienia Macedonii Północnej do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich, co jako ostatnia, w ubiegłym tygodniu, uczyniła Hiszpania.

„Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi. Rodziny opartej na pewności, że bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, wszyscy jesteśmy razem silniejsi i bezpieczniejsi” – powiedział w piątek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Wstąpienie tego bałkańskiego państwa do NATO było możliwe dzięki zmianie jego nazwy na Republika Macedonii Północnej. Grecy przez lata kontestowali poprzednią nazwę – Republika Macedonii – uznając, że może ona stanowić podstawę roszczeń do terenu tej części historycznej Macedonii, która do dziś leży w granicach Grecji. Było to przyczyną niemożności podjęcia przez władze w Skopje realnych działań na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Lewicowy rząd Zorana Zaewa, który przejął w Macedonii władzę w 2017 roku, postawił sobie jako główny cel swojej polityki zagranicznej jak najszybszą integrację z Unią Europejską. W związku z tym stosunkowo szybko doprowadził do uzgodnienia z premierem Grecji Aleksisem Tsiprasem nowej nazwy państwa. 11 stycznia 2019 r. parlament Macedonii zatwierdził poprawki do konstytucji umożliwiające zmianę nazwy państwa na Republika Północnej Macedonii. W tym samym miesiącu minimalną większością głosów porozumienie z północnym sąsiadem ratyfikował grecki parlament.

Żołnierze macedońscy od dawna uczestniczą w działaniach mających przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. misji NATO w Afganistanie i Kosowie.

W poniedziałek w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbędzie się ceremonia podniesienia flagi Macedonii Północnej. Nastąpi to w obecności sekretarza generalnego, przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO Stuarta Peacha oraz Chargé d’Affaires Delegacji Macedonii Północnej do NATO Zorana Todorowa. Flaga tego kraju będzie jednocześnie podnoszona w Sojuszniczym Dowództwie Operacji w belgijskim Mons i w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk w USA.

Rmf24.pl / Kresy.pl